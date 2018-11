Final de semana tem natação, ciclismo e xadrez na programação

SMCS

O fim de semana terá competições esportivas de natação, xadrez e ciclismo em Curitiba. A Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) também vai promover atividades recreativas e de lazer gratuitas nos bairros.

No sábado (10/11), das 8h30 às 17h30, os alunos das aulas gratuitas de natação que a Prefeitura oferece em Clubes da Gente e Centros de Esporte e Lazer (CEL) vão competir na piscina do CEL Dirceu Graeser, na Praça Oswaldo Cruz.

Todos os competidores participam do programa Escola + Esporte = 10 (EE10), da Prefeitura. Os Jogos EE10 – Troféu Oswaldo Cruz de Natação vão reunir 250 atletas para nadar nos quatro estilos: livre (crawl), costas, borboleta e peito. Também haverá provas de revezamento. Eles vão competir nas categorias sub 11, sub 13, sub 15 e sub 17.

Xadrez

No domingo (11), o ginásio da Praça Oswaldo Cruz vai ser tomado por mesas de xadrez. Será disputada a 4ª etapa do Desafio Xeque-Mate, promovida pela Smelj, Sesc, Copel e Federação Paranaense de Xadrez (Fexpar).

As partidas serão disputadas das 9h às 17h e o desafio está com 1.200 enxadristas inscritos, a maioria de estudantes das escolas municipais de Curitiba. Quem for até a Oswaldo Cruz vai poder acompanhar as partidas disputadas por crianças de 5 anos até veteranos de 65 anos. A entrada é gratuita.

Segundo Marcelo Padilha, professor da Smelj e um dos coordenadores do evento, o circuito de xadrez cresceu em 2018 em número de participações. “O maior ganho para as crianças jogando xadrez é a tomada de decisões. Essa autonomia de resolver os desafios sozinhos em cada partida faz eles evoluírem”, explicou Padilha.

A última etapa do Desafio Xeque-Mate será disputada no dia 24 de novembro, no Sesc da Esquina. Denominada Etapa dos Campeões, a competição vai reunir os dez primeiros colocados de cada categoria para definir os grandes vencedores de 2018.

Ciclismo

Na manhã de domingo (11) também será disputada a 4ª etapa da Copa Curitiba de Ciclismo de Estrada 2018. A largada será às 8h na Avenida Doutor Dário Lopes dos Santos, no Jardim Botânico.

Os 300 atletas vão competir nas categorias júnior (18 anos), sub 23, sub 30, elite, A1 (30 a 34 anos), A2 (35 a 39 anos) e B1 (40 a 44 anos).

Esta é a última etapa do circuito e vai definir os campeões de todas as categorias. Organizada pela Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) a competição tem supervisão da Federação Paranaense de Ciclismo.

As provas serão disputadas até as 12h de domingo. Até lá, a Avenida Doutor Dário Lopes dos Santos será bloqueada para o trânsito de veículos, entre as ruas Conselheiro Laurindo e Engenheiro Ostoja Roguski.

A largada será na Dário Lopes dos Santos na esquina com a Comendador Franco (Avenida das Torres). Todo o trajeto - as provas têm 20, 24 e 40 quilômetros, dependendo da categoria - é feito na Dário Lopes dos Santos. A via é separada por cones para definir os sentidos que os atletas têm que seguir. Cada volta na pista tem quatro quilômetros.

Os regulamentos, notas e resultados das outras etapas da Copa Curitiba de Ciclismo de Estrada 2018 estão disponíveis neste link.

PROGRAMAÇÃO DE ESPORTE E LAZER NO FIM DE SEMANA

Sábado (10/11)

Jogos EE10 – Troféu Oswaldo Cruz de Natação

Horário: 8h30 às 17h30

Local: CEL Dirceu Graeser (Praça Oswaldo Cruz, Rua Brigadeiro Franco, 2.333, Centro)

Lazer na XV

Horário: 9h às 14h

Local: Calçadão da XV, entre as praças Osório e Santos Andrade, Centro

Lazer na Praça Ouvidor Pardinho

Horário: 9h às 16h

Local: Cafi Ouvidor Pardinho (Praça Ouvidor Pardinho, s/n)

Domingo (11/11)

Corrida de Rua do Boqueirão

Horário: 7h30 às 10h

Local: Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, esquina com a Rua Cleto da Silva, Boqueirão

4ª Etapa da Copa Curitiba de Ciclismo de Estrada

Horário: 8h às 12h

Local: Av. Dário Lopes dos Santos, esquina com a Av. Comendador Franco, Jardim Botânico

Desafio Xeque-Mate

Horário: 9h às 17h

Local: CEL Dirceu Graeser (Praça Oswaldo Cruz, Rua Brigadeiro Franco, 2.333, Centro)

Paz Curitiba

Horário: 9h às 18h

Local: Praça Afonso Botelho (Rua Engenheiros Rebouças, s/n, Água Verde).

Lazer nas Arcadas

Horário: 9h às 13h

Local: Praça João Cândido (Rua Jaime Reis, s/n, São Francisco)

Lazer no Centro Cívico

Horário: 10h às 14h

Local: Praça Nossa Senhora de Salete (Avenida Cândido de Abreu, s/n, Centro Cívico)