Final do ‘The Voice’, nesta quinta-feira, não terá a concorrente mais comentada

Os cantores Léo Pain, Erica Natuza, Kevin Ndjana e Isa Guerra foram definidos como os grandes finalistas desta temporada do “The Voice”, que chega ao fim nesta quinta-feira (27). Priscila Tossan, a participante mais comentada desta edição e que chegou a cantar ‘O Sapo Não Lava o Pé’ para conquistar uma vaga na semifinal, chegou a receber um bônus (20 pontos porcentuais) por parte de Lulu Santos, mas foi eliminada pela votação popular. Ao cantar a canção infantil, Priscila foi criticada nas redes sociais. Ela somou apenas 36,67% dos votos após cantar ‘Bom Senso’, de Tim Maia, perante 63,33% de Isa Guerra. Dessa forma, mesmo com o bônus, ela ficou com 56,67 pontos e foi eliminada. “Você se tornou um fenômeno, e, como todo fenômeno, você polariza”, afirmou Lulu Santos ao se despedir da cantora. No time de Ivete Sangalo, Kevin Ndjana teve a maioria dos votos do público, com 62,33%, mais o bônus, contra Edson Carlos. No time de Michel Teló, em que Léo Pain obteve 65,71% da confiança do público e os 20 pontos de bônus, eliminando Lais Yasmin. No time de Carlinhos Brown, Murilo Bispo conseguiu a maioria dos votos do público, 57,77%, mas foi derrotado por Erica Natuza graças aos 20 pontos cedidos por Brown.

Inglaterra

Anel de noivado de Meghan Markle está à venda

Meghan Markle é a noiva do ano de 2018, e o seu casamento com o príncipe Harry, que ocorreu em maio, é comentado até hoje. Agora, os fãs da Duquesa de Sussex podem comprar uma lembrança muito especial: uma réplica do anel de noivado de Meghan. O modelo original, desenhado pelo próprio monarca, foi feito em ouro amarelo (o favorito dela) e possui dois diamantes que pertenceram à princesa Diana. A réplica, à venda no site do palácio (https://www royalcollectionshop.co uk/jewellery/buckingham-palace-statement-ring.html) por 30 libras (aproximadamente R$ 160), é feito de metal banhado com cristais brilhantes e possui aro ajustável.

Eleições



Filho de Bolsonaro compartilha imagem que simula tortura de opositor

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC), filho do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), compartilhou em suas redes sociais a fotografia de cena simulada de um rapaz sendo torturado e com a inscrição #elenão no peito. A marca #elenão tem sido reproduzida nas redes sociais por opositores de Bolsonaro e tem tido ampla repercussão. Na imagem, um rapaz aparece com um saco plástico na cabeça, o rosto e o corpo ensanguentados e os braços amarrados. Carlos Bolsonaro colocou a legenda “sobre pais que choram no chuveiro”. Após repercussão negativa, o filho de Bolsonaro publicou mensagens em que diz que apenas fez “reprodução da foto de um jumento querendo aparecer e se posicionando contra Bolsonaro”.

Preocupação



Aos 85 anos, Ziraldo é internado em estado grave após sofrer AVC

O cartunista Ziraldo, 85 anos, foi internado no Hospital Pró Cardiaco, do Rio, após sofrer um AVC, acidente vascular cerebral hemorrágico, na tarde desta quarta-feira (26). Em nota, o hospital informa que o estado de saúde do artista mineiro é grave. Considerado um dos maiores cartunistas do Brasil, Ziraldo ficou conhecido por obras clássicas como “O Menino Maluquinho” (1980) e “Flicts” (1969), além de ter tido uma longa atuação na imprensa, em veículos como o Jornal do Brasil e o Pasquim.

Televisão

‘South Park’ volta com episódio sobre tiroteios nas escolas dos EUA

Os fãs de “South Park” já podem se preparar para o tom bem-humorado e irônico de sempre, mas com um dos temas mais delicados para se abordar em território americano: o tiroteio em escolas do país. O programa tem um histórico de falar sobre assuntos como o clima político dos Estados Unidos e críticas ferrenhas à Cientologia, religião de muitos famosos de Hollywood como John Travolta e Tom Cruise. A nova temporada, que será a 22ª, estreou ontem, na Comedy Central, com o episódio é intitulado como “Dead Kids”. Um trecho do capítulo foi divulgado nesta semana. Na cena, Stan e família aparecem fazendo a refeição e falando sobre uma notícia de tiroteio em escola de forma blasé.

Níver do dia

