Final é novo capítulo da mais confusa Libertadores

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Copa Libertadores de 2018 entrará para a história como a edição em que se trocou o campo pelo escritório e as chuteiras pela caneta.

Na madrugada desta sexta (30), ainda noite de quinta (29) na Argentina por conta do fuso horário, o River Plate escreveu mais um capítulo da crise pela qual passa a competição. Entrou com um pedido de apelação na Conmebol pela anulação do jogo em Madri.

Após sugestão do presidente da Fifa, Gianni Infantino, de levar a decisão para a Europa, o estádio Santiago Bernabéu foi anunciado pela confederação sul-americana para receber a final após os adiamentos do jogo do último fim de semana. A decisão deveria ter acontecido no Monumental de Nuñez, casa do River Plate.

Nos bastidores da confederação sul-americana, nem os próprios dirigentes aguentam mais o imbróglio.

Esta partida é só mais um capítulo do que foi a tumultuada disputa da Libertadores nesta temporada.

O primeiro caso importante que colocou a Conmebol em evidência pela falta de capacidade organizacional foi a punição ao Santos pela escalação irregular do uruguaio Carlos Sánchez, nas oitavas de final, contra o Independiente.

Sánchez carregava uma suspensão em competições da entidade da época em que ainda defendia a camisa do River Plate. O clube paulista checou a situação do atleta no Comet, sistema de registro da própria Conmebol, e o volante estava apto para jogar.

O Independiente tomou conhecimento da situação e entrou com um pedido no tribunal para que recebesse os pontos do jogo de ida entre as equipes, que havia terminado 0 a 0. A Conmebol entendeu que Sánchez de fato estava irregular e decretou o 3 a 0 a favor dos argentinos.

No jogo de volta, no Pacaembu, a partida seguiu 0 a 0 até os 35 minutos da etapa final, quando invasões de campo e confusões na arquibancada encerraram o jogo antes do tempo regulamentar.

A Conmebol não usou a mesma mão pesada que teve com o Santos em outros dois casos semelhantes envolvendo times argentinos.

Bruno Zuculini, do River, disputou o torneio também de maneira irregular. Ele carregava uma suspensão de quando era atleta do Racing (ARG). Com Zuculini, a confederação considerou que não houve denúncia de outros clubes, e a suspensão do jogador passou a valer para a atual edição.

Outro que estava com situação ilegal era Wanchope Ábila, centroavante do Boca Juniors. Segundo o Comet, Ábila estava disponível para enfrentar o Libertad (PAR) pelas oitavas. Mas ele carregava suspensão da final da Copa Sul-Americana de 2015, atuando pelo Huracán (ARG).

Em setembro, o Libertad entrou com o pedido de anulação das oitavas, que haviam sido disputadas algumas semanas antes, mas a Conmebol disse que a apelação perdeu a validade, já que não foi feita em até 24 horas após o jogo.

Antes da confusão dos adiamentos da final da Libertadores, que levou os presidentes de River e Boca ao Paraguai para reuniões na Conmebol, outro episódio controverso aconteceu na semifinal.

Suspenso do confronto de volta contra o Grêmio por atraso para retornar a campo na partida de ida, o técnico do River, Marcelo Gallardo, assistiu à partida de um camarote. Mesmo assim, no intervalo, desceu ao vestiário para falar com os atletas.

O Grêmio entrou com pedido para receber os pontos, mas sem sucesso. Gallardo foi punido apenas com a impossibilidade de comandar a equipe nas finais contra o Boca.