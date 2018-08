O Shopping Mueller é finalista em quatro categorias do Prêmio Abrasce 2018, da Associação Brasileira de Shopping Centers. O empreendimento está concorrendo, nas categorias Gestão de Equipes, com o projeto “Alfabetizando e derrubando barreiras”; Marketing Campanhas Institucionais, com a ação “Como eu vejo o meu pai”; Marketing Eventos e Promoções de Natal, com o case “Um túnel de luzes para iluminar o Natal em Curitiba”; e na categoria Expansão e Revitalização, com o projeto “Revitalização da Praça de Alimentação do Shopping Mueller.” Ao todo foram 188 projetos inscritos na edição 2018 do prêmio e 40 na categoria Great Place to Work, e o Shopping Mueller se destaca com o maior número de projetos finalistas.

Academy

A PUCPR recebeu a primeira turma do American Academy, programa de graduação internacional em parceria com a Kent State University (Ohio – EUA) que traz o melhor do ensino superior americano para a melhor Universidade do Paraná. Para acolher os estudantes na Instituição, estiveram presentes o reitor da PUCPR Waldemiro Gremski, Paulo Mussi, diretor do programa, Edward Butch, professor do módulo “First Year Experience”, e Sally Kandle, gerente de projetos do American Academy na Kent State.

Personal Shopping

Para aqueles dias em que estamos sem muita vontade de ir ao supermercado, o Rappi é uma boa solução, pois oferece um serviço de personal shopping. Em linhas gerais, uma pessoa fica encarregada de fazer as compras ou de buscar algum item esquecido em casa. Curitiba é uma das praças selecionadas para uma parceria do aplicativo com a American Express. Os três mil primeiros que se cadastrarem usando a bandeira se tornam membros do RappiPrime por três meses (ativação após a primeira transação). Com isso, a única despesa atribuída aos signatários é a gorjeta, que é opcional.

Negócios

A natureza como oportunidade para a geração de negócios foi o tema que abriu o IX Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação (CBUC), realizado pela Fundação Grupo Boticário, nesta terça-feira (31), em Florianópolis (SC). O painel foi dirigido pelo presidente do Grupo Boticário, Artur Grynbaum, e contou com a participação de Jason Clay, vice-presidente sênior de Mercados e Alimentação do WWF dos Estados Unidos; Pedro Paulo Diniz, empresário e ex-piloto de Fórmula1, que atualmente se dedica à produção em larga escala de alimentos orgânicos e Denise Hamú, representante do escritório brasileiro da ONU para assuntos do Meio Ambiente.

* São muitas as pessoas que estão perdendo os imóveis por vários motivos, fato é que o número desses bens postos à venda pela Caixa Econômica Federal, cresceu 57,7% em 2017, na comparação com 2016. E neste ano o número continua alto, sendo que a instituição já ofertou 17,5 mil unidades em todo o Brasil, o equivalente a 62% das negociações de 2017. O grande problema continua sendo a falta de pagamento.

* Nesta sexta-feira, 03 de agosto, Curitiba recebe a festaAvant Premiere que promete trazer para a capital paranaense um gostinho de como será o agito em Gramado este ano. O preview será realizado no +55 Bar, um dos mais badalados da região do Batel.