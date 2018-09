Finalistas do The Voice Brasil contam estratégia para final e avaliam suas trajetórias no programa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Léo Pain, Erica Natuza, Kevin Ndjana e Isa Guerra competem pelo prêmio na final do The Voice Brasil nesta quinta (27). O vencedor levará para casa R$ 500 mil e um contrato com a Universal. Nesta terça (26), alguns dos participantes considerados os "favoritos" deixaram a competição em uma reviravolta inesperada.

A final ao vivo será decidida pelo voto popular, sem interferência dos técnicos -que, na semifinal, puderam dar pontos extras para um dos competidores de seu time. No Twitter, todos os posts seguidos de hashtags dos técnicos, como #TeamIvete ou #TeamLulu, ganharão um emoji especial, que ficará disponível para uso até o final do programa.

LÉO PAIN

"Acho que a gente nunca pensa em chegar à final, mas chegar é mais um sonho realizado, mais uma batalha vencida, e acho que é isso que importa", diz Léo Pain, que compete pelo time de Michel Teló. Para ele, o programa foi um divisor de águas.

"Existe um antes e um depois na minha carreira em relação ao 'The Voice', por mais que eu tenha 18 anos de carreira e faça um trabalho no Rio Grande do Sul há bastante tempo", afirma ele, que diz ter recebido mensagens de fãs nacionais e até internacionais. Para a final, os planos já vinham sendo feitos há algum tempo. "Acho que a gente vai fazer um grande show amanhã."

ERICA NATUZA

Erica Natuza, do time do cantor Carlinhos Brown, perdeu para seu concorrente, Murillo Bispo, nos votos do público, mas permaneceu na disputa após receber os pontos extras de seu técnico. "A minha ficha ainda está caindo", comenta.

"Chegar à final era um desejo do meu coração, e um desejo que eu tinha um certo receio de alimentar antes por receio de me frustrar, afinal a gente chega ao programa e não faz ideia do que pode acontecer, existem um milhão de possibilidades", acrescentou ela, que disse ter vencido barreiras pessoas ao longo de sua trajetória.

"Eu aprendi a ter mais tranquilidade para falar sobre mim e confiar que eu só preciso ser eu mesma que vai estar tudo bem, só preciso me vencer em primeiro lugar. Isso para mim foi o ouro", completou Erica, que disse estar se organizando emocionalmente para a final.

KEVIN NDJANA

Kevin Ndjana, do time Ivete Sangalo, diz se sentir lisonjeado de ter chegado tão longe. "Estou muito feliz também com toda a minha trajetória no programa. Chegar aqui é uma vitória muito grande e acho que amanhã vou fazer uma boa apresentação. Chegar aqui entre os finalistas é maravilhoso", afirma ele, que acredita ter passado por muitos altos e baixos ao longo da competição.

Para ele, uma de suas apresentações mais marcantes foi quando interpretou "A Lua Que Eu Te Dei", de Ivete Sangalo. "Depois que cantei essa música, consegui mostrar a minha voz, a minha capacidade vocal, o meu timbre e um outro lado meu, que não é só o dançante."

Ele conta que "Billie Jean" estava cotada para ser sua música na final, mas Ivete achou melhor antecipar a apresentação do clássico de Michael Jackson. "Agora eu estou preparando um novo número, mas já tenho tudo na cabeça."

ISA GUERRA

Quem também não esperava ter uma trajetória de tanto sucesso era Isa Guerra. A cantora do Time Lulu competia com Priscila Tossan, uma das favoritas desta edição, e agora está focada em dar o seu melhor na final. "A semifinal foi a apresentação em que eu estava mais tranquila e, no fim das contas, deu certo. Então, eu quero dar o meu 100% na apresentação e estou tentando não pensar na questão de ganhar, do prêmio e tudo mais."

Para ela, a maior lição que tira do programa é o crescimento profissional e a habilidade de 'fazer as coisas no nervosismo'. E, embora já tivesse em mente o que gostaria de apresentar na final, disse não ter ensaiado ao longo do programa. "Eu não tinha ensaiado para a final ainda, me dei conta disso ontem. (Risos). Mas eu já tinha em mente o que eu queria fazer, o que eu queria passar na final. Estou feliz por conseguir fazer isso."