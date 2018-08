Firjan cria centro de inovação e empreendedorismo

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro) inaugurou nesta sexta (3) um centro de inovação e empreendedorismo com foco em transformações do mercado de trabalho. A ideia é debater quais as competências exigidas no futuro e tendências na formação de novos profissionais.

Batizado de Casa Firjan, o espaço é resultado de investimento de R$ 119 milhões e terá cursos, laboratórios e palestras sobre o tema, para tentar influenciar políticas públicas para a qualificação profissional. "O objetivo é refletir, criar e entregar soluções para o desafio da nova economia", diz a entidade.

Em nota, a Firjan ressalta que, segundo estudos, que 65% das crianças que ingressam hoje na educação básica terão no futuro profissões que ainda não existem. E que 30% das ocupações que existem hoje não existiam há dez anos.

"Os ciclos de conhecimento demoravam 100 anos para ser renovados no passado, período que diminuiu para 10 anos com a chegada da internet nos anos 2000 e que tende a ser reduzido a 12 horas com a consolidação da internet das coisas", diz o gerente da Casa Firjan, Gabriel Pinto.

Entre os 30 cursos oferecidos, estão fabricação digital, design de produto, branding, design thinking e gamificação. A partir de setembro, serão abertas 1.200 vagas, sendo 250 com bolsa de estudos para alunos de baixa renda.

"Os cursos são voltados para atender às novas competências da indústria e do mercado de trabalho, por isso estarão alinhados a temas como inovação, empreendedorismo e novos modelos de negócio", afirma a diretora de Educação da Firjan SENAI, Andréa Marinho.

A casa está localizada em um terreno de 10 mil metros quadrados em Botafogo, zona sul do Rio, que foi propriedade da família Guinle, cujo grupo empresarial teve grande influência entre o fim do século XIX e o início do século XX - foi responsável, entre outras coisas, pela modernização do Porto de Santos e pela construção do hotel Copacabana Palace.

O espaço terá também exposições culturais, shows e cinema ao ar livre. A visitação é gratuita durante o mês de agosto.