Firmino marca nos acréscimos e dá vitória ao Liverpool sobre o PSG de Neymar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar esteve longe de seu melhor nesta terça-feira (18), mas Firmino foi herói brasileiro do dia na rodada inaugural da Liga dos Campeões. O Liverpool aproveitou o protagonismo de seu centroavante para vencer o Paris Saint-Germain por 3 a 2, em Anfield, pelo Grupo C da competição.

Firmino começou a partida no banco de reservas, pois ainda se recupera de uma "dedada" que levou durante partida do Campeonato Inglês. Entrou no segundo tempo e assegurou o triunfo do Liverpool com um chute cruzado aos 47min do segundo tempo.

Como esta foi a primeira rodada, o Liverpool lidera o Grupo C, com três pontos. O PSG é o lanterna, com zero. Estrela Vermelha e Napoli, que estão na mesma chave, ficaram no empate por 0 a 0 em Belgrado, na Sérvia, e somam um ponto.

Os três primeiros gols saíram na etapa inicial. Sturridge, de cabeça, abriu o placar para o Liverpool, aos 30min. Milner, em cobrança de pênalti aumentou a diferença, aos 36min. Antes do intevalo, Meunier descontou, aos 40min.

Na etapa final, o PSG não encontrou facilidade para buscar o empate. Mas conseguiu graças a uma falha defensiva do Liverpool, que desperdiçou uma posse de bola na intermediária. Neymar arrancou, passou por um adversário e viu a bola sobrar para Mbappé marcar, aos 38min.

Depois disso, a partida ficou aberta, e o Liverpool criou boas oportunidades. Nos descontos, o PSG se preparava para armar um contra-ataque, mas Mbappé perdeu a bola na intermediária e viu a jogada terminar nos pés de Firmino. O brasileiro se livrou de Marquinhos e chutou sem chance de defesa para Areola, aos 47min.

O Atlético de Madri também venceu na rodada de abertura. Jogando fora de casa, a equipe espanhola derrotou o Monaco, de virada, por 2 a 1. Diego Costa marcou um dos gols do time de Diego Simeone. O outro foi do uruguaio Jimenez, de cabeça. Pelo mesmo Grupo A, o Borussia Dortmund ganhou do Brugge, fora de casa, por 1 a 0, com gol de Pulisic, aos 40min do segundo tempo.

Pelo Grupo D, o Galatasaray saiu na frente ao marcar 3 a 0 sobre o Lokomotiv Moscow, em Istambul. Na Alemanha, o Schalke saiu na frente, mas permitiu o empate do Porto.

Nas primeiras partidas do dia, o destaque foi o Barcelona, que aplicou 4 a 0 sobre o PSV Eindhoven, no estádio Camp Nou. Lionel Messi marcou três vezes e já despontou como artilheiro. A Inter de Milão também saiu na frente ao marcar 2 a 1 no Tottenham, no San Siro. O time italiano saiu atrás graças gol de Eriksen, mas virou no fim, com gols de Icardi, aos 41min, e de Vecino, aos 47min do segundo tempo.