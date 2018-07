First Data, dona da maquininha de cartão Bin, venderá aparelhos a pequenos lojistas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No mesmo dia em que o Itaú entrou no mercado de venda de maquininhas de cartão com a Pop Credicard, a First Data, dona da marca Bin, também anunciou que passará a vender o aparelho a pequenos lojistas e profissionais autônomos.

Chamada Mini Bin, a maquininha será vendida em 12 parcelas de R$ 30,90.

O lojista pagará taxa 2,30% nas vendas a débito e de 4,90% nas vendas a crédito pagas em 2 dias. Se aceitar receber em até 30 dias após a venda, a taxa cai para 3,70%.

As principais empresas do segmento de maquininhas já oferecem a possibilidade de o vendedor comprar o aparelho ao invés de alugá-lo, em um mercado que foi aberto pela PagSeguro, do UOL (empresa do Grupo Folha, que edita a Folha).

Até então, Cielo (controlada por Bradesco e Banco do Brasil) e Rede (do Itaú) atuavam apenas com o aluguel dos equipamentos, sistema que era mais bem aceito pelos grandes varejistas. Depois da PagSeguro, Getnet (do Santander) e Cielo passaram a vender maquininhas, além de alugá-las.

Serviços Além de atuar no mercado de maquininhas, a empresa americana First Data presta serviços e vende tecnologia para outras instituições financeiras.

Entre os bancos atendidos no Brasil está o Itaú. Os pagamentos feitos nas maquininhas Pop Credicard, também lançada nesta terça, serão processados pela First Data.