Fiscais do PSL questionam urnas e atrasam votação na Rocinha

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RIO (FOLHAPRESS) - O PSL, partido do presidenciável Jair Bolsonaro, espalhou fiscais pelo Brasil para acompanhar a votação neste domingo (7) e denunciar suspeitas de fraude no processo eleitoral.

Em zona eleitoral em frente à Rocinha, favela da zona sul do Rio, a tesoureira estadual do partido, Val Meliga, e o advogado Gustavo Botto registraram nesta manhã reclamação na ata de uma das seções.

Eles questionam uma mudança na zerésima, relatório impresso imediatamente após a urna ser ligada. O documento atesta que cada urna usada no pleito não tem votos e mostra o registro de todos os candidatos que participam da disputa.

O partido reclama que, antes destas eleições, o número zero aparecia ao lado de cada candidato, indicando que não havia votos para nenhum. Desta vez, os candidatos são listados, mas sem o zero ao lado de cada um. Uma mensagem no topo do relatório diz: "Não há votos ou justificativas registrados".

"Como foi uma mudança sem informação, sem transparência, isso acabou gerando uma confusão, uma dúvida sobre a legitimidade deste processo", disse o advogado do PSL.

Bolsonaro já contestou a legitimidade das urnas eletrônicas em mais de uma ocasião, sugerindo fraudes para beneficiar o PT.

Botto afirmou que o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) e o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) serão questionados sobre a mudança. Ele disse que é importante entender se ocorreu um problema no sistema (nesse caso afirma que poderia haver uma auditoria das urnas da seção) ou se houve, de fato, uma mudança "sem transparência".

Segundo informações da promotoria e da Justiça Eleitoral, o questionamento do partido interrompeu a votação por pelo menos meia hora. Quando a reportagem chegou ao local, a zona contava com longas filas e técnicos tentavam organizar a confusão.

Val Meliga também afirmou ter escutado relatos de que alguns eleitores estariam tendo os votos anulados após digitar o número de determinados candidatos. A reportagem não encontrou eleitores que confirmassem o ocorrido e a promotoria eleitoral avaliou que não há denúncias substanciais. O advogado disse que o partido está "de olho" nestes casos.

Questionado se houve relatos de irregularidades em outros locais, Botto afirmou que o partido tem fiscais em diversas zonas.

"Estou tentando falar com gente do resto do Brasil", disse. Segundo ele, também chegaram ao PSL denúncias de ocorrências em Campo Grande e Realengo, na zona oeste do Rio. "Já enviamos fiscais para o local."