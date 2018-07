Fiscalização do Ipem flagra peso irregular em botijões de gás no Paraná

Redação Bem Paraná

O Instituto de Pesos e Medidas do Paraná finalizou a Operação Gás Total com a verificação de 2.472 unidades de Gás Liquefeito de Petróleo no Estado, em 100 estabelecimentos que comercializam o produto. Foram lavrados sete autos de infração por falta quantitativa do produto, representando 4,8% do total de itens fiscalizados, e um auto de infração por irregularidade na embalagem do produto (valor da tara não legível/peso do recipiente).

Os exames dos produtos foram feitos pelos fiscais das Regionais de Maringá, Londrina, Cascavel e Guarapuava, e da sede em Curitiba, entre os dias 16 de abril a 25 de maio. Os produtos fiscalizados foram Gás L.P P-13, P-20, P-8, e P-45. O maior erro quantitativo médio encontrado foi de 12.720g no Gás L.P. P-13.

O presidente do Ipem, Oliveira Filho, alerta os consumidores para que devem ficar atentos aos itens como a inviolabilidade do lacre e, em caso de dúvidas, solicitar a pesagem dos botijões na revenda, lembrando que a população será sempre o maior fiscal.

Segundo o gerente de Pré-Medidos do Ipem, Sérgio Camargo, o Gás L.P. são produtos fiscalizados pelo setor no que diz respeito ao quantitativo. Se um botijão indicar que possui 13 kg, assim deve ser o seu conteúdo. Se estiver fora das tolerâncias legais, deve ser reprovado. Caso seja constatada a irregularidade, o detentor da marca que fornece o produto para a revendedora pode ser penalizado com multa que pode ultrapassar R$ 1,5 milhão.

DE OLHO NO PESO - Todo botijão deve ter gravado o peso do recipiente (tara) que pode variar de uma marca de gás para outra. O peso bruto do botijão deve corresponder à tara mais o quantitativo do gás que pode variar de 8 kg, 13 kg, 20 kg ou 45 kg.

O consumidor deve ficar atento. Além do peso, é muito importante o consumidor sempre atentar quando comprar botijões, mangueiras e reguladores de gás se estes possuem a marca de certificação da conformidade do produto. No caso de botijões a orientação é para adquirir o produto em distribuidores ou revendedores autorizados e caminhões das próprias empresas.

OUVIDORIA – Em caso de dúvida, ou para fazer alguma denúncia, o cidadão deve entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem por meio do telefone 0800 645 0102, de segunda a sexta, de 8h às 12h e 13h às 17h, ou pelo site www.ipem.pr.gov.br, no link “Ouvidoria”.