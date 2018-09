Fiscalização no Paraná encontra 618 hectares de desmatamento

Da Redação Bem Paraná

Balanço parcial da Operação Nacional Mata Atlântica em Pé, que envolveu Ministérios Públicos e órgãos ambientais de 15 estados, confirmou o desmatamento de 2.890 hectares de mata, sendo 618 he apenas no Paraná. Durante a operação, realizada de segunda a quarta-feira desta semana, foram fiscalizados 282 propriedades definidas a partir de imagens de satélite. Foram apreendidos 5.089 metros cúbicos de madeira no País — 1.500 metros cúbicos no Paraná — e aplicadas multas que chegam a R$ 13 milhões, sendo quase R$ 2,2 milhões no Estado.

O Ministério Público do Paraná já havia realizado a Operação Mata Atlântica em Pé em âmbito estadual. A operação nacional amplia a fiscalização para um nível sem precedentes. “A efetividade da fiscalização é fundamental para coibir mais desmatamentos”, defende o promotor de justiça Alexandre Gaio, coordenador nacional da operação. O principal objetivo é buscar a recuperação ambiental das áreas degradadas, que podem levar décadas para se refazerem.

O bioma da Mata Atlântica está presente em 17 estados brasileiros e cobre (em sua extensão original) cerca de 13% do território nacional, onde vivem aproximadamente 140 milhões de pessoas, que dependem das múltiplas funções ambientais da Mata Atlântica. A Operação Nacional Mata Atlântica em Pé contou com a participação de polícias ambientais e órgãos públicos da área dos seguintes estados: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará.

São Paulo, Ceará, Goiás e Minas Gerais, a operação segue hoje. Santa Catarina e Rio Grande do Sul ainda não haviam totalizado os dados.