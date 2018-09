Fiuk dá beijo em Erica Rodrigues em apresentação no 'Dança dos Famosos'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (16), Fiuk, 27, e Erica Rodrigues apresentaram o ritmo funk no quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão (Globo). Ao término da apresentação, o ator deu um beijo em sua professora, momento que rendeu muitos comentários nas redes sociais.

No início da competição, Fiuk fez um desabafo nas redes sociais sobre a sua participação no quadro: "Estou tão nervoso e ansioso que não sei dizer. Fazia tantos anos que não me sentia assim. Quanto mais o tempo passa, mais medo da de arriscar, medo da brincadeira parecer ridícula, medo de errar, medo do que vão falar, medo disso, medo daquilo", escreveu ele em seu Instagram.

A maioria dos participantes deixou claro que tem pouca ou nenhuma experiência com a dança. Assim como Fiuk, Deborah Evelyn disse estar apavorada.

"Fiquei apavorada porque não é minha área. Eu amo dançar, mas em festa do amigo, eu não tenho talento. Estou com pena do Rodrigo, meu par", brincou a atriz, em entrevista à reportagem. "Mas acho que vai ser uma diversão, vou aprender a dançar e tenho que manter em mente que não é minha área, não tenho que fazer maravilhosamente bem", completa.