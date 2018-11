Fiuk machuca joelho e fica fora da Dança dos Famosos, e Danton Mello se mantém líder

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (14) em que Danton Mello brilhou no quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão (Globo), o cantor Fiuk se machucou e foi direto para a repescagem. Nos bastidores mostrado pelo Gshow, Fiuk conta que sofreu uma lesão no joelho durante os ensaios e, por isso, não conseguiu se apresentar.

"Fui tentar arriscar umas coisas novas e acabou não dando certo. Não foi nada muito sério, mas me impediu de dançar agora", explicou o cantor, que fará sessões de fisioterapia e vai voltar para a repescagem com Sérgio Malheiros, que não alcançou a pontuação, e Anderson Tomazini, que já estava machucado.

Essa foi a última rodada da primeira fase da competição. Em uma apresentação do ritmo country, Danton Mello assumiu a liderança. Leo Jaime ficou em segundo lugar e Nando Rodrigues, em terceiro.

Sérgio Malheiros, que pediu a troca da bailarina que o acompanhava, não avançou na competição. Suellem Morimoto entrou no lugar de Natacha Horana.