‘Fiz muitas críticas a você’, diz Sidney Magal a Pabllo Vittar

Sidney Magal confessou que fez críticas a Pabllo Vittar quando ela iniciou a carreira. A declaração foi feita neste domingo, 25, quando os dois participavam do quadro “Você por aqui?”, do ‘Fantástico’. “Vou ser muito sincero: logo nas primeiras aparições tuas, quando você veio com todo o gás, quando você botou para lenhar e chamou a atenção de muita gente, eu fui uma das pessoas que fiz (sic) muitas críticas a você”, disse o cantor de 68 anos. Segundo Magal, ele considerava que Pabllo estava exagerando em suas performances. “Ela está esquecendo que ela precisa cantar, ela está gritando muito”, comentou ele sobre como pensava. “Até que, um dia, eu te vi cantar em outras situações e eu disse ‘peraí’”, completou. Em seguida, deu conselhos à cantora maranhense. “Se concentre naquilo que você faz e mostre cada vez mais que você é melhor do que aquilo que pensaram de você”, disse.

Babado



Shawn Mendes confirma caso com Hailey Baldwin

Shawn Mendes, 20 anos, falou à revista americana ‘Rolling Stone’, da qual estampa a capa em novembro, sobre temas e polêmicas que o cercam desde que ganhou os holofotes, há cinco anos. Entre outras revelações, o astro canadense confirmou que se relacionou com a modelo Hailey Baldwin, recém-casada com Justin Bieber. Os rumores de que Mendes e Baldwin estariam namorando surgiram após irem juntos e de mãos dadas ao Met Gala em maio deste ano. Na época, ambos negaram as especulações e, em seguida, a modelo retomou o relacionamento com Bieber, com quem noivou e casou dentro de um período de meses. À reportagem, o cantor reconhece que “era mais do que amigo” de Hailey.

De ‘O Último Tango em Paris’



Morre aos 77 anos o diretor de cinema Bernardo Bertolucci

O cineasta italiano Bernardo Bertolucci, conhecido por filmes como ‘O Último Tango em Paris’ e ‘O Último Imperador’, morreu em Roma aos 77 anos. A causa da morte não foi revelada, mas o jornal ‘Corriere Della Sera’ afirma que o cineasta conviveu com uma “longa doença”. A assessoria de imprensa de Bertolucci, Punto e Virgola, confirmou a morte em um e-mail enviado à agência de notícias Associated Press. A estatal italiana RAI disse que Bertolucci morreu em sua casa em Roma, cercado pela família. Classificado com o último mestre do cinema italiano pela imprensa do seu país, Bertolucci, recebeu, entre outros importantes prêmios, uma Palma de Ouro honorária em 2011 no Festival de Cannes pelo conjunto de sua obra. Além disso, ganhou o Oscar por ‘O Último Imperador’. Em 2016, porém, o diretor se envolveu em uma polêmica por causa de uma cena de ‘O Último Tango em Paris’ em que a atriz Maria Schneider foi sodomada pelo ator Marlon Brando. Bertolucci disse que ela sabia que seria assim, apenas não sabia que Brando “usaria manteiga” na cena.

Ação de graças



Justin Bieber diz querer ser mais paciente e altruísta, como Jesus

Justin Bieber marcou seu primeiro Dia de Ação de Graças como um homem casado dizendo que “o amor nem sempre é fácil”, mas acrescentou que está tentando, como Jesus Cristo, ser mais paciente e altruísta. O cantor já se envolveu em diversas polêmicas e chegou a ser preso em janeiro de 2014 por dirigir bêbado. Com uma foto no Instagram, o canadense de 24 anos, que se casou com a modelo Hailey Baldwin em uma cerimônia civil em setembro, contou como foi o feriado americano para ele. “Primeira Ação de Graças como homem casado, pela primeira vez recebendo ação de graças”, escreveu Bieber.

Redes sociais

Mauricio de Sousa mostra casamento de sua filha Marina

O desenhista Mauricio de Sousa compartilhou diversos momentos do casamento de uma de suas filhas, Marina, ocorrido na cidade de Morungaba no último domingo, 25. “Casamento da Marina com o Rafael [Cameron] nas Terras de Clara. Muitos convidados, 34 padrinhos. Vai ser épico”, escreveu o pai da noiva antes de a cerimônia começar. Em outro momento, Mauricio revelou ter esquecido o discurso: “Minha hora de falar... E a emoção me embarga voz e memória. Não me vem o texto criado para aquele momento. Fico nos sentidos votos de felicidade eterna.” Marina Takeda foi a fonte de inspiração para uma das personagens da Turma da Mônica: Marina, que adora desenhos.

Níver do dia

Vera Fischer

atriz brasileira

67 anos