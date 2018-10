Fla ignora "crise Diego Alves", goleia Paraná e segue na cola do Palmeiras

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo ignorou a rebeldia do goleiro Diego Alves -que foi barrado e se recusou a viajar com o elenco- e goleou neste domingo (21) o lanterna Paraná por 4 a 0, com gols de Lucas Paquetá, Vitinho, Uribe e Henrique Dourado, no estádio Durival Britto, se mantendo na cola do Palmeiras, que também obteve os três pontos nesta rodada e segue como líder isolado do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Flamengo foi a 58 pontos e continuou a quatro pontos dos paulistas, mas no próximo sábado pode diminuir a distância para apenas um, já que as equipes têm um confronto direito para estremecer o Maracanã.

O Paraná, por sua vez, está virtualmente rebaixado com 17 pontos e enfrenta o Cruzeiro, também no sábado, em Minas Gerais.

O Flamengo não precisou fazer grandes esforços para construir sua vitória diante da fragilidade do Paraná. Mesmo não atuando de maneira empolgante no primeiro tempo, já conseguiu ir para o intervalo na frente do placar. Na etapa final, o time de Dorival Júnior voltou mais organizado e ofensivo e foi confirmou sua supremacia principalmente pelos pés de Lucas Paquetá, Uribe e Vitinho.

Aos 17min, David errou na saída de jogo, Uribe roubou a bola e enfiou para Lucas Paquetá. O jovem invadiu a área pela esquerda e chutou cruzado, abrindo o placar para o Flamengo.

Aos 6min do segundo tempo, a zaga do Paraná voltou a falhar e, após um bate e rebate na área, Vitinho aproveitou a sobra e fuzilou para ampliar para o Flamengo.

O Flamengo queria mais e, aos 11, após contra-ataque fulminante Vitinho deu bela enfiada para Uribe, que deu um toque na saída do goleiro para fazer o 3 a 0.

Aos 45 minutos, Diego tabelou com Uribe, invadiu a área, perdeu a bola para o goleiro Richard, mas Henrique Dourado, na sombra, fechou o caixão e fez o 4 a 0.

PARANÁ

Richard; Junior, René (Raphael Alemão), Rayan e Igor; Jhonny Lucas, Alex Santana, Deivid (Jean Lucas) e Mansur; Silvinho (Leandro Vilela) e Grampola

T.: Dado Cavalcanti

FLAMENGO

César; Pará, Léo Duarte, Réver e Renê; Cuéllar, Willian Arão (Henrique Dourado), Lucas Paquetá e Everton Ribeiro (Diego); Vitinho (Geuvânio) e Uribe

T.: Dorival Júnior

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kleber Lúcio Gil (Fifa/SC) e Neuza Ines Back (Fifa/SC)

Cartões amarelos: Jean Lucas (PAR)

Cartões vermelhos: Raphael Alemão (PAR)

Gols: Lucas Paquetá, aos 17min primeiro tempo (FLA); Vitinho, aos 6min do segundo tempo (FLA); Uribe, aos 11min do segundo tempo (FLA); Henrique Dourado, aos 45min do segundo tempo (FLA)