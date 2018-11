Fla se aproxima de sua melhor campanha, mas vê título distante

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo soma 69 pontos na tabela e ainda sonha com o título. A diferença para o Palmeiras é de cinco pontos (74) e são duas rodadas para tentar tirá-la. Ainda que a conquista esteja distante, o time rubro-negro se aproxima da sua melhor campanha da história na era dos pontos corridos.

Até aqui, duas performances ficaram marcadas no clube. A do título brasileiro, em 2009, quando terminou com 67 pontos, e a de 2016, em que ficou em terceiro lugar, com 71 pontos. Uma vitória nos dois jogos restantes será o suficiente para garantir o feito ao Flamengo.

Por outro lado, ainda que triunfe sobre Cruzeiro (fora) e Atlético-PR (casa), o título poderá não vir, principalmente em razão de o clube rubro-negro não depender apenas de si. Para erguer a taça, os cariocas precisam vencer as duas partidas e torcer para que o Palmeiras some somente um ponto contra Vasco e Vitória.

Com o triunfo sobre o Grêmio por 2 a 0, na quarta-feira (21), no Maracanã, o Flamengo garantiu vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2019 com duas rodadas de antecipação, sendo a terceira classificação consecutiva pela primeira vez.

Os dados são relevantes, ficam marcados, mas pouco sobra no discurso se o título não for alcançado. Com um investimento de mais de R$ 10 milhões por mês no departamento de futebol, o Flamengo se vê em situação difícil mais uma vez para uma conquista relevante.

A torcida, claro, pouco comemora. No Flamengo de poderio econômico relevante e promessa de conquistas, vaga na Libertadores e melhor campanha já não são mais tão celebradas. Mesmo com pouco tempo de clube, o técnico Dorival Júnior analisou a questão.

"Estamos muito satisfeitos com a vaga direta na Libertadores, mas não estamos satisfeitos com isso [distância para o título]. Nos preparamos para algo mais. O Flamengo tem jogado um futebol de alto nível e vamos acreditar, ainda que a diferença tenha sido mantida na rodada. É uma pena que estejamos em cima de uma situação. O líder se mantém, mas estamos no encalço", afirmou.

A melhor campanha costuma ser lembrada em caso de título. Fora isso, se torna um recorte importante, mas não definitivo como uma taça na sala de troféus. A ideia do Flamengo é fazer a sua parte e esperar o que o futuro reserva.