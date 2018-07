Flamengo anuncia a contratação de atacante Vitinho, ex-CSKA

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após obter um acordo verbal, o atacante Vitinho assinou sua rescisão de contrato com o CSKA, da Rússia, e finalmente foi anunciado nesta sexta-feira (27) como reforço do Flamengo. O clube carioca pagará cerca de R$ 43 milhões para comprá-lo. Ele é aguardado neste domingo e deverá ser apresentado à torcida antes da partida contra o Sport, às 16h, no Maracanã.

Antes do anúncio, Vitinho ainda conseguiu ser campeão da Supercopa da Rússia com o CSKA nesta sexta ao vencer o Lokomotiv por 1 a 0, em partida onde começou como titular.

As conversas com o clube russo tiveram muitas idas e vindas, mas o desejo do atacante em vestir a camisa do clube do coração foi determinante. No Flamengo, a postura profissional do jogador chamou atenção durante as tratativas, já que deixou clara a sua vontade, mas também manifestou o interesse em sair pela porta da frente do CSKA desde o início.

"Estamos mostrando ao mercado que o clube honra os seus compromissos. Do lado de cá, não fazemos aventuras, não fazemos maluquices. Vemos o que podemos oferecer. Estamos fazendo contratações porque honramos os nossos compromissos", disse Ricardo Lomba, vice de futebol do Flamengo, em entrevista ao "Sportv".

A cúpula de futebol do Flamengo agora corre para ter tempo de inscrevê-lo nas três competições que o Fla ainda disputa.

Se Vitinho já está sacramentado, o mesmo não pode ser dito de Everton Felipe, do Sport. Por conta de divergências na forma de pagamento e no percentual do atleta que seguiria em Pernambuco, as partes ficaram mais longe de um acordo. A transação envolvendo Willian Arão e o Olympiakus também esfriou. De acordo com o vice de futebol do Fla, o volante paraguaio Piris, do San Lorenzo, está na mira do clube.