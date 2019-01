Flamengo anuncia a contratação do atacante Bruno Henrique

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou oficialmente a contratação do atacante Bruno Henrique, que assinou até dezembro de 2021. O Rubro-Negro pagará R$ 23 milhões ao Santos e emprestará o volante Ronaldo.

O anúncio foi feito por intermédio de uma arte no Twitter com a frase "craque novo no Mengão" seguida da observação: "distraídos pensarão que é post repetido".

A brincadeira faz uma referência às últimas badaladas contratações do Flamengo, como Gabigol, Arrascaeta e Rodrigo Caio.

Bruno Henrique era um pedido do técnico Abel Braga, que vê nele características importantes para se encaixar na equipe rubro-negra. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira (22).

A saída do atacante deixou um certo ruído no Santos. Na última segunda (21), Bruno Henrique postou uma despedida do clube e disse saber que receberia críticas:

"Ficam as lembranças de todos os meus momentos bons e ruins que vivi aqui. Os bons, é claro, são os que ficarão sempre na minha memória. Sei que alguns vão criticar, outros vão agradecer, a vida é assim e nem sempre serão todos que vão te apoiar", escreveu.

"Haverá sempre aqueles que também irão te criticar, e você terá de seguir com erros e acertos. Tudo que fiz desde a minha chegada sempre foi com intenção de ajudar, com muita dedicação e disposição", prosseguiu o texto no Instagram.

Acertado com os cariocas, Bruno irritou o treinador santista Jorge Sampaoli ao não se apresentar para a partida contra a Ferroviária:

"Tem que falar com os diretores para saber o que aconteceu. Bruno Henrique nem sequer comunicou que não apareceria. Não sei o que vai acontecer, é entre ele e a diretoria".