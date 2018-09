Flamengo anuncia Dorival Júnior como novo treinador

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No mesmo dia do anúncio da demissão de Maurício Barbieri, o Flamengo já tem novo treinador. Dorival Júnior, 56, foi anunciado pelo clube na tarde desta sexta-feira (28).

O técnico já encontrará o elenco flamenguista em Salvador, onde a equipe enfrenta o Bahia, no domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro.

O último trabalho de Dorival Júnior havia sido no São Paulo. Ele trabalhou no Morumbi entre 2017 e o início de 2018, quando foi demitido durante o Campeonato Paulista após uma derrota para o Palmeiras.

Dorival retorna ao Flamengo após cinco anos. O treinador teve uma passagem pelo clube entre 2012 e 2013, sem títulos.

O Flamengo está na quarta colocação no Campeonato Brasileiro, único torneio que disputará até o final do ano. Na última quarta (26), o time carioca foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians, o que causou a demissão de Maurício Barbieri.