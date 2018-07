Flamengo cede empate ao Santos e pode perder liderança do Brasileiro

Folhapress

SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - Santos e Flamengo empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca saiu na frente logo aos dois minutos de jogo com gol contra de Bruno Henrique após escanteio bem cobrado por Paquetá. Mas a vitória não veio por causa de uma ótima apresentação de outro jovem: o atacante Rodrygo, estrela santista que já foi vendida ao Real Madrid, da Espanha. O atacante abusou das jogadas individuais e, inclusive, "bagunçou" a defesa carioca ao dribla três marcadores e tocar para Gabigol empatar o jogo.

Na segunda etapa, Santos e Flamengo não mantiveram o ritmo do primeiro tempo e o jogo foi bem menos atrativo, com poucas chances de finalização.

O resultado mantém o Flamengo na liderança do Brasileirão, com 31 pontos ganhos, enquanto o Santos soma 16 pontos na 13ª colocação. O time rubro-negro, porém, pode deixar a ponta, caso o São Paulo derrote o Grêmio nesta quinta, em Porto Alegre.

Na próxima rodada, o Santos encara o América-MG, domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro. Já o Flamengo enfrenta o Sport no mesmo dia, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

O Santos foi comandado por um interino após a demissão de Jair Ventura. Serginho Chulapa manteve o quarteto ofensivo de seu antecessor, mas trocou os atacantes de posicionamento. Rodrygo, que rendia menos jogando centralizado no esquema de Jair, brilhou do lado direito. Bruno Henrique foi fixado na esquerda e Gabigol de centroavante. Sasha foi o meia centralizado. No intervalo, Chulapa tirou Sasha e colocou Renato. Com isso, ele adiantou Pituca para atuar como meia.

O Flamengo iniciou a partida jogando muito mais do que o Santos. A "segunda linha" de quatro meias dominava o meio-campo. Paqueta e Diego por dentro e Everto Ribeiro e Matheus Savio pelos lados.

No primeiro tempo, os santistas ainda reclamaram de pênalti não marcado. O atacante Bruno Henrique finalizou dentro da área, e a bola bateu no braço do zagueiro Léo Duarte, mas o árbitro não marcou pênalti. O lance foi duvidoso.

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo (Luiz Felipe), Gustavo Henrique, Dodô; Alison, Diego Pituca (Léo Cittadini), Rodrygo; Gabigol, Bruno Henrique, Eduardo Sasha (Renato). T.: Serginho Chulapa

FLAMENGO

Diego Alves; Rodinei, Réver, Léo Duarte, Renê; Cuéllar, Lucas Paquetá, Diego (Henrique Dourado); Éverton Ribeiro, Matheus Savio (Geuvânio), Guerrero (Uribe). T.: Maurício Barbieri

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Juiz: Jailson Macedo Freitas (BA)

Cartões amarelos: Diego (Flamengo); Luiz Felipe (Santos)

Gols: Bruno Henrique (contra), aos 2min do primeiro tempo (Flamengo); Gabigol, aos 33min do primeiro tempo (Santos)