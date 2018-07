Flamengo defende liderança diante da má fase do Sport

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo enfrenta o Sport neste domingo, às 16h, no Maracanã, em defesa da liderança do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro correu risco de deixar a ponta na rodada passada e, agora, precisa voltar a vencer para se manter no topo.

Com 31 pontos, o Flamengo tem dois de vantagem sobre o São Paulo, que nesta 16ª rodada enfrentará o Cruzeiro no Mineirão. Mas, apesar de estar à frente, o time dirigido por Maurício Barbieri ainda tem encontrar uma nova forma de atuar depois da saída de Vinícius Júnior para o Real Madrid.

Depois do recesso do Brasileiro para a Copa do Mundo, o treinador experimentou Marlos Moreno e Matheus Sávio. E como resultado, vieram a derrota para o São Paulo, a vitória sobre o Botafogo e o empate contra o Santos.

Enquanto Vitinho, contratado do CSKA Moscou por 10 milhões de euros, não pode estrear, o Flamengo pode fazer até uma nova mudança no ataque. Diante do Sport, Uribe tem chance de ser escalado ao lado de Guerrero. Marlos Moreno está recuperado de lesão no tornozelo e volta a ser opção.

Do outro lado, o Sport é o pior time nesta retomada do Brasileiro. A equipe pernambucana perdeu para Ceará, Fluminense e Vitória e estacionou nos 19 pontos, começando a rodada na 12ª colocação.

Para esse confronto, o Sport só não poderá contar com o atacante Rogério, contundido. Em seu lugar, deve entrar Marlone. O meia Gabriel, que está emprestado justamente pelo Flamengo, poderá atuar normalmente, pois não há nenhuma cláusula em seu contrato que o impede de enfrentar o ex-clube.

FLAMENGO

Diego Alves; Rodinei, Réver, Léo Duarte, Renê; Cuéllar, Lucas Paquetá, Diego, Everton Ribeiro; Guerrero, Marlos Morreno (Matheus Sávio). T.: Maurício Barbieri

SPORT

Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Léo Ortiz, Sander; Deivid, Fellipe Bastos, Gabriel, Michel Bastos; Rafael Marques, Marlone (Carlos Henrique). T.: Claudinei Oliveira

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Marcelo Aparecido de Souza (SP)