Flamengo empata com São Paulo e fica a seis pontos do líder Palmeiras

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o empate por 2 a 2 com o São Paulo neste domingo (4), no Morumbi, o Flamengo chega a 60 pontos e vê a distância para o líder Palmeiras ficar em seis pontos, a seis rodadas do fim do campeonato.

Agora, a equipe torce para que o Internacional não saia vitorioso em duelo contra o Atlético-PR ainda neste domingo, o que levaria o time de Porto Alegre a assumir a vice-liderança.

O São Paulo chega a 57 pontos e permanece na mesma quarta colocação, dois pontos acima do Grêmio.

Apesar de o Flamengo começar jogando melhor, foi o São Paulo quem marcou primeiro, aos 8 minutos, com Diego Souza. Na comemoração, o atacante bateu continência e simulou uma arma com a mão, gesto associado ao presidente eleito Jair Bolsonaro. A equipe carioca empatou dois minutos depois, com cabeçada de Uribe.

Na volta do intervalo, o jovem Helinho, 17, marcou um golaço para o São Paulo em seu primeiro jogo como profissional. Aos 5 minutos, após tirar Renê e Cuellar da jogada, o jogador acertou um belo chute, sem chance para o goleiro César.

Em um segundo tempo disputado, o Flamengo chegou novamente ao empate com Rodinei, que chutou forte após desvio do goleiro Sidão em cruzamento de Vitinho, dando números finais à partida.

SÃO PAULO

Sidão; Arboleda, Bruno Alves e Anderson Martins (Helinho); Bruno Peres, Luan (Araruna), Jucilei, Liziero e Reinaldo; Diego Souza e Gonzalo Carneiro (Edimar)

T.: Diego Aguirre

FLAMENGO

César, Pará (Rodinei), Réver, Léo Duarte e Renê; Cuéllar (Diego), Willian Arão, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro (Geuvânio) e Vitinho; Uribe

T.: Dorival Júnior

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)

Público/Renda: 32.612/R$ 1.109.117,00

Cartões amarelos: Reinaldo (SPA); Lucas Paquetá (FLA)

Gols: Diego Souza, aos 7 minutos do primeiro tempo (SPA); Uribe, aos 7 minutos do primeiro tempo (FLA); Helinho, aos 5 minutos do segundo tempo (SPA); Rodinei, aos 36 minutos do segundo tempo (FLA)