Flamengo enfrenta o Cruzeiro e torce por revés palmeirense

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A esperança é a última que morre. Apegado ao ditado popular, o Flamengo vai a Belo Horizonte em busca de uma vitória contra o Cruzeiro, cuja temporada já definida, neste domingo, às 17h.

O problema é que só a vitória não basta para o time rubro-negro. Com 69 pontos, cinco atrás do Palmeiras, é preciso vencer e torcer para que o Vasco, que joga com o líder no mesmo horário, no Rio de Janeiro, ao menos consiga o empate.

O alento é que a equipe cruzmaltina ainda luta para fugir do rebaixamento e, portanto, não poderia sequer pensar em fazer corpo mole para prejudicar o rival histórico.

“Precisamos ser realistas e otimistas. Estamos muito satisfeitos com uma vaga direta na Copa Libertadores, mas não com isso [vice-campeonato]. Tentaremos todas as possibilidades”, afirmou o técnico Dorival Júnior.

“Vamos lutar até o fim e esperar por algo que nos favoreça na briga pelo título”, resume o atacante Uribe

A principal dúvida de Dorival Júnior na escalação é se Léo Duarte e Lucas Paquetá, que não enfrentaram o Grêmio, voltam ao time titular ou se perdem a vaga para Rodolpho e Diego, que tiveram boa atuação na vitória da última quarta-feira.

No Cruzeiro, ainda que seja inegável o clima de férias, não passa pela cabeça do elenco decepcionar o torcedor. Por isso, a tendência é o time ir a campo com força máxima, ainda que Egídio e Henrique sejam dúvidas. Caso não reúnam condições, darão espaço para Patrick Brey e Lucas Romero.

Certas mesmo são as presenças de Fred no ataque, no lugar de Barcos, e de Dedé e Arrascaeta, que voltam após servirem das seleções brasileira e uruguaia, respectivamente.

“O time vai iniciar com o Fred e os demais titulares. É hora de dar uma sequência ao Fred. Tivemos uma conversa com o Mano e decidimos dar essa sequência”, disse o técnico interino Sidnei Lobo, que ainda comanda o time no lugar do titular, que segue em licença médica.

CRUZEIRO

Fábio; Edilson, Dedé, Léo e Egídio (Patrick Brey); Henrique (Lucas Romero) e Lucas Silva; Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta; Fred. T.: Sidnei Lobo

FLAMENGO

Cesar, Pará, Léo Duarte (Rodolpho), Rever e Renê; Cuellar, Willian Arão e Lucas Paquetá (Diego); Everton Ribeiro, Vitinho e Uribe. T.: Dorival Júnior

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte

Horário: 17h deste domingo

Juiz: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)