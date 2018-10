Flamengo faz contas por título e se aproxima de vaga direta na Libertadores

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A chegada de Dorival Júnior recolocou o Flamengo na briga pelo título brasileiro. Ainda que a missão não seja simples, as duas vitórias por 3 a 0 sobre Corinthians e Fluminense trouxeram o impacto necessário para almejar a ponta da tabela ao encerramento das 38 rodadas. Embora evite contas públicas, o Rubro-negro usa e abusa da matemática nos bastidores. A vaga direta para a Copa Libertadores de 2019, inclusive, está próxima.

Com 55 pontos, na terceira posição, o Flamengo se vê a apenas um do desempenho final de 2017, quando terminou em sexto lugar (56 pontos), mas foi direto para a competição continental. Colocados acima na tabela, Grêmio (campeão da Libertadores) e Cruzeiro (campeão da Copa do Brasil) abriram passagem para os cariocas na fase de grupos.

O cenário pode se repetir na atual temporada, já que Palmeiras e Grêmio brigam na parte de cima da tabela e estão nas semifinais da Copa Libertadores. Em caso de título brasileiro, uma vaga será aberta. Independentemente disso, o Flamengo está bem perto do que almeja para sacramentar o seu lugar na principal competição do continente.

Se somar mais sete pontos nos 27 que ainda serão disputados, o Rubro-negro deixará bem encaminhada a vaga. A pontuação foi o corte das últimas três edições do Brasileirão para o quarto colocado na tabela.

A Libertadores, no entanto, não é o alvo imediato. É tratada como consequência da luta pelo título, ainda que seja um objetivo valorizado. As contas para uma possível conquista mudam a cada rodada, mas um número fixo está na cabeça dos rubro-negros desde a parada para a Copa do Mundo: 74 pontos.

Internamente, acredita-se que é obrigatório somar mais 19 pontos nas nove rodadas finais para, de fato, ter chances de levantar a taça. Desta forma, as pontuações dos turnos seriam repetidas - 37 em cada. Para o título, claro, tudo também depende do desempenho dos concorrentes diretos e dos confrontos contra eles, que podem reduzir o corte.

O Flamengo ainda enfrenta Paraná (fora), Palmeiras (casa), São Paulo (fora), Botafogo (fora), Santos (casa), Sport (fora), Grêmio (casa), Cruzeiro (fora) e Atlético-PR (casa). A sequência é recheada de duelos contra postulantes ao título e diante de times que lutam contra o rebaixamento. A missão está longe de ser fácil, mas o Flamengo voltou a acreditar que é possível.