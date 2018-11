Flamengo já trabalha com nome de Renato como técnico para 2019

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo não se imagina sem Renato Gaúcho em 2019. Para quem vive os bastidores do rubro-negro, a chegada do ainda técnico do Grêmio para o futebol do clube é vista com convicção por todos os envolvidos. Nem sequer a eleição presidencial do dia 8 de dezembro altera o panorama entre situação e oposição.

É sabido pelos candidatos que Renato deseja respirar novos ares e vê no Flamengo uma possibilidade importante na carreira. Ele já foi procurado por Ricardo Lomba (situação) e Rodolfo Landim (oposição). O treinador sinalizou de forma positiva para ouvir as propostas.

Ainda que os acordos financeiro e contratual não estejam sacramentados, os participantes das conversas estão certos de que ele será o comandante do Flamengo pelo que foi conversado até o momento. Nos corredores, a afirmação "questão de tempo" caminha ao lado de qualquer pergunta sobre Renato.

Embora o técnico ainda converse em Porto Alegre, os dirigentes do Grêmio estão descrentes sobre a permanência. O clima de adeus, inclusive, é crescente no tricolor gaúcho. Sinais que só reforçam a confiança na Gávea.

A chapa liderada pelo opositor Rodolfo Landim conversou com Renato sobre um vínculo de um ano e salário quase idêntico ao recebido no Grêmio. O treinador deverá levar à Gávea, caso confirme o acerto, apenas o auxiliar Alexandre Mendes.

Já a situação, liderada por Ricardo Lomba, também manifestou interesse na contratação de Renato. Os termos seguem a linha de vínculo por 12 meses, salário de cerca de R$ 800 mil e ida com auxiliar.