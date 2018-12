Flamengo quer Felipe Melo, mas Palmeiras diz que negócio é inviável

Folhapress

SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo quer contar com Felipe Melo para 2019. O time carioca vê no volante uma chance de mostrar a mudança de postura proposta pelo grupo do presidente eleito, Rodolfo Landim.

O Palmeiras, no entanto, trata o negócio como absolutamente inviável, especialmente pelos flamenguistas sonharem com a liberação do volante sem custos.

Noticiado pelo Globoesporte.com e confirmado pela reportagem, o interesse rubro-negro deve ter novos capítulos nos próximos dias. O Flamengo pretende utilizar a identificação do jogador como um dos fatores de convencimento para que ele atue no Rio de Janeiro na próxima temporada.

O Palmeiras, por sua vez, não facilitará o negócio. Alguns membros da diretoria, inclusive, se irritaram com a notícia e disseram que não foram nem consultados por ninguém do Flamengo. Internamente no time alviverde, a ideia é tratada como "alucinação".

O atual campeão brasileiro, aliás, tem a política de evitar reforçar rivais diretos na briga pelos principais títulos do ano. Até mesmo negócios com Atlético-MG e Internacional, que têm bem menos rivalidade com o Palmeiras nos últimos anos, foram brecados para não reforçar possíveis adversários da Libertadores.

Felipe Melo assinou com o Palmeiras sem custos de transação, mas com pagamento de luvas milionárias. Foram R$ 2,5 milhões só em comissões para empresários, além de R$ 8,4 milhões que serão pagos em parcelas para o próprio atleta até dezembro de 2019, quando o contrato acaba.