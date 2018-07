Flamengo reage com Matheus Sávio, bate o Botafogo e garante liderança

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo se recuperou da derrota para o São Paulo no meio de semana com uma atuação individual surpreendente neste sábado (21). O então esquecido Matheus Sávio foi o destaque da vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo. Em um Maracanã com 90% de torcedores flamenguistas, o time construiu o resultado em apenas três minutos. Sávio fez aos 4min e Lucas Paquetá ampliou aos 7min do primeiro tempo.

O tranquilo triunfo garantiu o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. O clube da Gávea chegou aos 30 pontos e não pode mais ser alcançado pelos concorrentes na 14ª rodada. Já o Botafogo permanece com 17 pontos e ocupa a 10ª colocação.

Os dois times jogam novamente pelo Brasileirão no meio de semana. Na quarta-feira (25), o Flamengo visita o Santos, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro. O Botafogo entra em campo na quinta-feira (26), contra a Chapecoense, às 19h30 (de Brasília), no Engenhão.

MATHEUS SILVA

Por conta de um problema no tornozelo direito, o atacante Marlos Moreno não se recuperou para o clássico e foi cortado da delegação. O técnico Maurício Barbieri optou por Matheus Sávio entre os titulares e irritou bastante os rubro-negros nas arquibancadas e redes sociais. O jogador foi um dos alvos dos torcedores na eliminação da Copa Libertadores de 2017 e um futuro no clube parecia distante. Enquanto os flamenguistas reclamavam da opção do treinador, Matheus Sávio pedalou para cima da marcação e bateu por cobertura. Aos 4min, a bola entrou no ângulo de Jefferson. Foi o suficiente para elogios e inúmeras postagens no Twitter. Sávio se tornou o principal assunto comentado na rede social do Brasil e foi muito aplaudido ao ser substituído por Pará na segunda etapa.

Ainda incrédula com a performance inesperada de Matheus Sávio, a torcida do Flamengo comemorou mais um gol três minutos depois. Desta vez, o camisa 22 cruzou bem na área. Diego dominou, mas a bola sobrou para Lucas Paquetá estufar as redes. O tento aos 7min acabou com as esperanças do Botafogo no Maracanã.

Em uma noite infeliz nos gols sofridos, o goleiro Jefferson levou a pior no choque com Lucas Paquetá. Ele chegou a ser atendido longamente pelo departamento médico do Botafogo e ainda tentou continuar em campo. As dores, no entanto, o tiraram de combate. Aos 16min, ele deu lugar ao reserva Saulo. Jefferson ainda ficou um tempo no banco, mas depois iniciou tratamento no vestiário do estádio.

Sem muito que fazer e com considerável desvantagem no placar, o Botafogo voltou modificado pelo técnico Marcos Paquetá para a segunda etapa. Aguirre entrou no lugar de Jean. O Alvinegro até tentou reagir, mas o repertório se mostrou limitado para oferecer perigo real ao Flamengo. Tranquilo, o clube carioca controlou o ritmo e a confirmação da vitória se tornou apenas questão de tempo no Maracanã. Aguirre ainda foi expulso no final.

FLAMENGO

Diego Alves; Rodinei, Réver, Léo Duarte e Renê; Cuéllar, Lucas Paquetá, Diego, Uribe (Willian Arão) e Matheus Sávio (Pará); Guerrero (Lincoln)

T.: Maurício Barbiei

BOTAFOGO

Jefferson (Saulo); Luís Ricardo, Carli, Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso, M. Fernandes, Jean (Aguirre), Leo Valência e Rodrigo Pimpão; Kieza (Luiz Fernando)

T.: Marcos Paquetá

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Auxiliares: Miguel Caetano Ribeiro da Costa e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

Público/Renda: 39.261 pagantes e 42.182 presentes/R$ 1.121.892,60

Cartões amarelos: Luiz Fernando (Botafogo)

Cartão vermelho: Aguirre (Botafogo)

Gols: FLAMENGO: Matheus Sávio, aos 4min do primeiro tempo; Lucas Paquetá, aos 7min do primeiro tempo