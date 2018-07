Flamengo recebe aval de CBF e poderá utilizar Guerrero contra São Paulo

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Para evitar qualquer problema futuro, o Flamengo consultou CBF e Fifa sobre a situação de Paolo Guerrero. E o rubro-negro recebeu o aval das entidades liberando a utilização do peruano diante do São Paulo, nesta quarta-feira (18), no Maracanã.

O Flamengo já demonstrava confiança em conseguir a resposta positiva, tanto que já havia relacionado o peruano para a partida mesmo antes de ter a resposta da Confederação Brasileira de Futebol.

Outra novidade para o duelo contra o São Paulo é que o Flamengo também assegurou a possibilidade de estreia de Fernando Uribe. O colombiano foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na última terça-feira e poderá ser utilizado normalmente pelo técnico Maurício Barbieri na próxima quarta-feira.

Apesar da boa nova, ainda não se sabe se a dupla será titular. Isso porque durante a semana o treinador utilizou Lincoln no time principal –Henrique Dourado cumprirá suspensão automática.

O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro com 27 pontos. O rubro-negro abriu quatro pontos de vantagem para o Atlético-MG, segundo colocado, e São Paulo, 3º.