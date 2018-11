Flamengo recebe o Grêmio por sonho de título

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira (21), às 21h45, no Maracanã, para levar adiante o sonho do título brasileiro. Com cinco pontos de desvantagem para o líder, o time rubro-negro precisa vencer para impedir a conquista por antecipação do Palmeiras, que no mesmo horário encara o América-MG em São Paulo.

E se o sonho ainda realmente existe, o Flamengo tem que torcer por tropeço do concorrente, pois faltam apenas três rodadas para o fim do Brasileiro.

Para buscar a terceira vitória consecutiva, após bater Santos e Sport, o Flamengo terá um desfalque sensível. O meia Lucas Paquetá, que não vive boa fase desde que sua transferência para o Milan foi concretizada, está suspenso por ter sido expulso na Ilha do Retiro. Diego está confirmado como titular.

O time da Gávea, porém, não é o único interessado na vitória nesse confronto. O Grêmio está em uma disputa difícil para ficar entre os quatro primeiros colocados, que obtêm automaticamente vaga na fase de grupos da Libertadores.

O duelo particular do Grêmio é com o São Paulo. Ambos os times têm 62 pontos, e os gaúchos levam vantagem por terem uma vitória a mais. Nesta mesma rodada, o tricolor paulista também joga no Rio de Janeiro, diante do Vasco, na quinta-feira (22).

Os desfalques do time de Renato Gaúcho estão na defesa. O goleiro Marcelo Grohe só voltará a atuar em 2019, e Kannemann passou a semana defendendo a seleção argentina. Como Paulo Miranda está contundido, a zaga terá a improvisação do lateral Marcelo Oliveira ao lado de Geromel. No setor ofensivo, Luan ainda não tem condições de atuar.

FLAMENGO

César; Pará, Réver, Léo Duarte, Renê; Cuéllar, Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro; Vitinho, Uribe. T.: Dorival Júnior

GRÊMIO

Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Marcelo Oliveira, Cortez; Michel, Maicon, Ramiro (Alisson), Jean Pyerre; Jael, Everton. T.: Renato Gaúcho

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Horário: 21h45 desta quarta

Juiz: Braulio da Silva Machado (SC)