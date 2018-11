Flamengo renova contrato de lesionado Juan por jogo de despedida

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (7) renovação de contrato com o zagueiro Juan até abril de 2019.

O vínculo, antes previsto para até o final desta temporada, foi estendido para que o jogador de 39 anos possa se despedir em campo do clube pelo qual foi revelado. A tendência é que o adeus ao time rubro-negro marque também sua aposentadoria do futebol.

O zagueiro se recupera de lesão no tendão de Aquiles do tornozelo direito, sofrida em setembro, e tem previsão de voltar aos gramados somente no ano que vem.

Em 2019, ele deve participar do Campeonato Carioca, no qual terá um jogo de despedida, a exemplo recente do goleiro Júlio César, também ídolo rubro-negro.