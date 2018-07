Flamengo se aproxima de acerto com Vitinho por R$ 43 milhões

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após muitas idas e vindas, Flamengo e Vitinho estão mais próximos de um casamento. Depois de muitas dificuldades com os russos do CSKA, o time rubro-negro acerta os últimos detalhes para anunciar a compra do atacante.

A informação foi inicialmente publicada pelo Esporte Interativo e confirmada pela reportagem.

O negócio gira na casa dos € 10 milhões (R$ 43 milhões), o que tornaria o ex-jogador do Botafogo a transação mais cara da história do Flamengo.

Rubro-negro confesso, Vitinho chegaria para ser o substituto imediato de Vinícius Júnior, vendido ao Real Madrid por € 45 milhões (R$ 197 milhões).

O jogador é um sonho antigo de consumo do Fla, que vê no atacante uma solução para os problemas ofensivos do time de Mauricio Barbieri. O clube fechou a compra de Everton Felipe, do Sport, e a oficialização do acerto com o meia pode sair ainda nesta terça-feira (24).