Flamengo tenta manter embalo contra o lanterna

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo enfrenta o Paraná neste domingo, às 19h, na Vila Capanema, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro está invicto há seis partidas e tenta manter o embalo para colar na liderança.

O Flamengo começou a rodada na terceira colocação, com quatro pontos de desvantagem para o Palmeiras (59 a 55). E o time carioca precisa manter a boa sequência para entrar com moral na próxima rodada, que terá o confronto direto com os alviverdes.

Além da sequência de quatro vitórias e dois empates, o Flamengo chega motivado pela presença de Dorival Júnior. Desde que o treinador assumiu o time, foram sete pontos conquistados em nove disputados. Nas duas últimas rodadas, marcou nove gols e não sofreu nenhum contra Corinthians e Fluminense.

Para seguir na boa fase, o Flamengo contará com o retorno do goleiro Diego Alves, que está recuperado de contusão. No meio-campo, Diego também tem chance de atuar, mas Dorival ainda não definiu se ele poderia afastar Willian Arão da formação titular.

Independentemente da escalação, Dorival sabe da importância do confronto, apesar de estar atuando contra o lanterna do Brasileiro.

"Temos conhecimento de que serão pontos fundamentais. Temos que fazer nossa parte, buscar nossos resultados se quisermos continuar sonhando com alguma coisa", afirmou Dorival.

Do outro lado, o Paraná contará com a estreia do técnico Dadao Cavalcanti, que foi contratado após o pedido de demissão de Claudinei Oliveira. O time de Curitiba é o lanterna, com apenas 17 pontos e praticamente rebaixado para a Série B. Em 29 jogos, o Paraná ganhou apenas três vezes.

PARANÁ

Richard; René Santos, Rayan e Igor; Júnior, Leandro Vilela, Alex Santana, Juninho; Deivid, Silvinho, Grampola. T.: Dado Cavalcanti

FLAMENGO

Diego Alves; Pará, Réver, Léo Duarte, Renê; Cuéllar, Willian Arão (Diego), Lucas Paquetá, Everton Ribeiro; Uribe, Vitinho. T.: Dorival Júnior

Estádio: Vila Capanema, em Curitiba

Horário: 19h deste domingo

Juiz: Braulio da Silva Machado (SC)