Flamengo tenta segurar Guerrero e quer fechar com Vitinho até domingo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo ainda pensa em segurar o atacante Guerrero em seu elenco. O contrato do jogador termina no dia 10 de agosto, e as negociações estão em andamento. Segundo o vice-presidente de Futebol Ricardo Lomba, o clube rubro-negro fará uma contraproposta para a renovação.

"É um excelente jogador, diferenciado. Tem uma participação no ataque importante, é elogiado por todos. Precisamos pegar as características dele e ver dentro da nossa realidade financeira e dentro que podemos oferecer. Interessa, está nos planos e vamos tentar renovar. Se a gente não chegar a um acordo entre a pedida e o que oferecemos na contraposta, lamentavelmente teremos que abrir mão", ressaltou em entrevista ao "SporTV".

Guerrero ficou afastado do elenco do Flamengo enquanto estava suspenso por causa de doping. O contrato dele foi interrompido, mas, agora que ele está livre da acusação, voltou a atuar. Mesmo assim, o desempenho do centroavante peruano vem sendo contestado. Além disso, Guerrero já tem 35 anos de idade, e isso é um fator que pesa para o Flamengo não abrir os cofres para segurar o atleta.

Enquanto isso, Vitinho está perto de um anúncio oficial para reforçar o ataque rubro-negra. A ideia é que o ex-jogador de Botafogo e Internacional seja apresentado à torcida antes do jogo contra o Sport, neste domingo, no Maracanã.

"Estamos em negociação bastante avançada. Não podemos cravar que é jogador do Flamengo, mas estamos caminhando nesta situação. Ainda faltam detalhes de documentação. Esperamos que nas próximas horas ou dias possamos fechar. É bem provável que possamos anunciar em breve para inscrever a tempo da Libertadores e Copa do Brasil."

O Flamengo ainda tenta mais duas contratações para o restante da temporada, mas sem grandes novidades. São o volante Piris, do San Lorenzo (ARG), e o meia-atacante Éverton Felipe, do Sport.