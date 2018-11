Flamengo vence Grêmio e se mantém vivo em disputa de título com Palmeiras

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo segue vivo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (21), no Maracanã, o time carioca dominou o Grêmio e venceu por 2 a 0. O resultado mantém aberta a luta com o Palmeiras, que venceu o América-MG por 4 a 0 e segue com cinco pontos de vantagem a duas rodadas do final.

Os gols de Uribe e Diego resumiram bem todo o volume de jogo do Flamengo. O Grêmio, por sua vez, reclamou falta do centroavante rubro-negro em Cortez no lance do primeiro gol.

Com as vitórias em cima de América-MG e Grêmio, Palmeiras e Flamengo somam 74 e 69 pontos, respectivamente. Para ficar com o título, o time carioca precisa vencer os últimos dois jogos e torcer para que os paulistas façam apenas um ponto no mesmo período.

Na próxima rodada, o Flamengo visita o Cruzeiro, e o Palmeiras vai a São Januário encarar o Vasco. As duas partidas serão no domingo, às 17h. Já o Grêmio joga contra o Vitória, em Salvador, no mesmo dia e hora dos rivais pelo título.

O Flamengo pressionou o Grêmio durante todo o primeiro tempo e esteve mais perto de marcar, mas não conseguiu por diferentes motivos. Primeiro, não foi contundente. Depois, sendo mais agudo, pecou nas finalizações. E quando acertou o pé, viu desvios atrapalharem. A trave salvou primeiro e depois foi o tornozelo de Geromel, em lances de Uribe e Renê, respectivamente.

O domínio do Fla não foi algo aleatório. Com William Arão autorizado a atacar mais, o time da casa apertou o Grêmio contra sua defesa. Cuéllar manteve papel de construtor e, em reflexo disso, Diego e Everton Ribeiro ficaram mais próximos da zona de definição. O camisa 10 teve liberdade e quase marcou golaço de longe.

A escalação do Grêmio deu o sinal. Com Michel e Matheus Henrique, o time gaúcho botou intensidade no meio-campo e também esperava essa característica com Ramiro. Não deu. Sem o camisa 17 nos seus melhores dias, o lado direito de defesa sofreu. Na fase ofensiva, a equipe de Renato Gaúcho foi pobre. Limitada a bolas longas ou jogo aéreo.

O gol de Uribe, logo aos dois minutos da etapa final, esquentou o jogo. O Grêmio tentou reagir, tirou Matheus Henrique e botou Alisson para ter mais velocidade.

O Flamengo ganhou mais espaço para jogar e obrigou a defesa gremista a se virar. Nos minutos finais, Geromel quase empatou de cabeça, mas César salvou.

Segundos depois, com muito campo para atacar, Berrio serviu e Diego selou a vitória aos 44 minutos, sacramentando o terceiro triunfo consecutivo do Flamengo. Nas duas rodadas anteriores, o time rubro-negro havia batido Santos e Sport.

FLAMENGO

César; Pará, Rhodolfo, Réver, Renê; Cuéllar, Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro (Marlos Moreno); Vitinho (Jean Lucas); Uribe (Berrio). T.: Dorival Júnior

GRÊMIO

Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Marcelo Oliveira, Cortez; Michel, Matheus Henrique (Alisson), Ramiro, Jean Pyerre (Thaciano), Everton; Jael (André). T.: Renato Gaúcho

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Público: 36.013 pessoas (33.932 pagantes)

Renda: R$ 701.361,00

Juiz: Braulio da Silva Machado (SC)

Cartões amarelos: William Arão (Flamengo); Matheus Henrique, Ramiro (Grêmio)

Gols: Uribe, aos 2min, e Diego, aos 44min do segundo tempo