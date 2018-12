Flávia Viana e Marcelo Zangrandi terminam namoro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Flávia Viana, 34, e Marcelo Zangrandi, 32, terminaram o relacionamento que tinham desde 2017. A informação foi anunciada no programa A Tarde É Sua, da RedeTV, desta quinta-feira (6).

"Hoje o dia está sendo inteiro sem cor, às vezes não entendemos o porquê das coisas, mas Deus sabe, e o que cabe a nós é confiar nele. E eu confio! Tomara que um dia eu entenda os porquês. Tenho um respeito infinito por vocês e por isso aqui pedir que tenham um pouquinho de paciência", comentou Flávia em um Stories, pela sua conta no Instagram.

"Foi tudo de repente e a minha dor é imensa. Já já me sentirei pronta para conversar abertamente com vocês, por enquanto preciso ficar quietinha e me reestruturar por dentro."

Flávia e Marcelo começaram a se relacionar dentro da 9ª edição de A Fazenda, reality show em que Flávia foi campeã em 2017. Os dois deram continuidade ao namoro fora do programa por um ano e dois meses.

Antes de Zangrandi, Flávia participou da sétima edição do Big Brother Brasil, onde conheceu Fernando Justin. Os dois também se relacionaram dentro e fora da casa e chegaram a se casar. Após nove anos juntos, no início de 2016, eles anunciaram a separação.