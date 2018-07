Flávio Rocha desiste de ser candidato à Presidência

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Flávio Rocha (PRB), dono da Riachuelo, desistiu de ser candidato à Presidência. A informação foi antecipada pela Folha de S.Paulo.

O movimento abre espaço para que o seu partido declare apoio a outro candidato na corrida ao Palácio do Planalto.

A sigla faz parte do grupo que discute se sela uma aliança com Ciro Gomes (PDT) ou com Geraldo Alckmin (PSDB), mas o PRB pende para dar apoio ao presidenciável tucano.

Em vídeo divulgado pela internet, Rocha afirmou que não vai declarar apoio a ninguém, por enquanto, para a sucessão de Michel Temer.

"O gigante ainda não acordou, os 98% que trabalham, que suam a camisa, pagam impostos e puxam a carruagem do governo ainda não acordaram", afirmou ele, que em três meses de pré-campanha não conseguiu passar de 1% da preferência do eleitorado, segundo o Datafolha.

"Lutamos o bom combate, mas não deu. Não vamos insistir numa luta quixotesca. Decidi então liberar o partido [para que apoie outro candidato]", declarou o ex-presidenciável.

Rocha elogiou seu partido, que, segundo ele, relutaram em aceitar a desistência.

"Eles [integrantes do PRB] foram superfirmes, queriam manter a candidatura. Mas nós consideramos que era a hora de liberar o partido e de eu me ausentar", afirmou.

Desde que apresentou a candidatura, Rocha vinha mantendo um discurso que mesclava o liberalismo econômico com pautas conservadoras nos costumes.

Ele vinha encontrando dificuldade em reunir apoios de peso, no entanto. O mais significativo foi do MBL (Movimento Brasil Livre), grupo que se destacou nas manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff.