Flip gera retorno de quase R$ 47 milhões, diz estudo da FGV

Folhapress

PARATY, RJ (FOLHAPRESS) - A Flip, evento que terminou neste domingo (29), gerou em riquezas um valor 13 vezes superior aos seus custos, segundo relatório encomendado pelo Ministério da Cultura. É como se para cada R$ 1 investido no festival, outros R$ 13 retornassem à economia.

Isso porque a organização investiu R$ 3,5 milhões para os cinco dias do evento. Em contrapartida, o impacto econômico total ficou na casa dos R$ 46,9 milhões -número que inclui gastos dos turistas em hotéis, transportes, restaurantes, e também os gastos referentes a atender a essa demanda (fornecimento de comida, serviços bancários, geração de emprego etc.).

O estudo foi realizado por pesquisadores da FGV (Fundação Getúlio Vargas), que circularam durante três dias com um aplicativo e um questionário em que indagavam os visitantes sobre seus gastos.

Mesmo ao se considerar só o aspecto público, isto é, o quanto o governo contribuiu para a realização do evento e o quanto arrecadou em impostos, as contas também fecham no verde. O Estado recebeu 50% a mais do que investiu.

Do total do orçamento do festival, o Estado bancou R$ 3 milhões e recebeu em troca em torno de R$ 4,7 milhões em tributos federais, estaduais e municipais decorrentes das atividades da festa.

"Demonstra claramente que, além do impacto positivo que a Flip tem na promoção da leitura e do pensamento, ela tem um impacto econômico", diz o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, à Folha de S.Paulo.

Segundo ele, o ministério irá estimular outros estudos semelhantes para medir o retorno econômico da área criativa. Estão previstos, por exemplo, levantamentos similares sobre a Lei Rouanet e o Fundo Setorial do Audiovisual.

"Queremos mostrar para os governos e a sociedade o quanto as atividades culturais contribuem para o país, e que ele se beneficia do investimento em cultura."

O estudo ainda calculou que o total de participantes da festa foi de 26.400 pessoas, dos quais 2% são estrangeiros, 45% são brasileiros que não moram em Paraty.