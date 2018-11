Flogging Molly apresenta o seu Celtic Punk nesta sexta em Curitiba

Redação Bem Paraná

Com realização da Liberation Tour Booking, o renomado grupo irlandês/norte-americano Flogging Molly, um dos mais influentes e respeitados do gênero Celtic Punk da história, inicia, neste semana, a turnê promocional do seu mais novo aclamado álbum “Life is Good” pela América Latina com três shows no Brasil. Eles se apresentarão em Curitiba no próxima sexta (5), no Hermes Bar. Depois, o grupo segue para São Paulo (06/10 - Carioca Club) e Rio de Janeiro (07/10 - Circo Voador). Ainda há ingressos para a apresentação.

Dave King (vocal/guitarra), Bridget Regan (fiddle, tin whistle), Dennis Casey (guitarra), Matt Hensley (acordeom), Nathen Maxwell (baixo), Bob Schmidt (bandolim/banjo) e Mike Alonso (bateria) estão de volta a América Latina, após seis longos anos de bombástica e bem-sucedida apresentação de estreia.

Dono de clássicos como “Drunken Lullabies”, “Devil's Dance Floor”, “What's Left of the Flag”, “The Seven Deadly Sins”, “If I Ever Leave This World Alive”, “Float”, “Requiem for a Dying Song”, o Flogging Molly conquistou enorme e fiel número de seguidores em todo o mundo com a sua peculiar sonoridade Celtic Punk ou punk rock com raízes irlandesas.

A consciência social e política que sempre impulsionou a música do Flogging Molly nunca foi tão proeminente para retratar o lançamento do novo álbum “Life is Good” (Vanguard Records). Esse é o trabalho mais forte o grupo até o momento, destacando a meticulosa maneira de contar histórias e com arranjos cada vez mais ferozes. “Life is Good” é o sucessor de “Speed of Darkness”, que atingiu a 9ª posição no Top 200 da Billboard.

Formado em 1997 pelo cantor irlandês Dave King, o Flogging Molly ficou famoso pelos intensos shows ao lotar casas da América do Norte, Europa e Ásia. A sonoridade é ainda influenciada por artistas como Stiff Little Fingers, The Pogues, The Clash, Swinging Utters, Cockney Rejects e Cock Sparrer.

SERVIÇO

FLOGGING MOLLY (Irlanda/EUA)

Banda convidada: Os Brutos

Quando: 05/10/2018 (sexta-feira)

Onde:: Hermes Bar (antigo Music Hall) - www.hermesbar.com.br

Endereço: R. Engenheiro Rebouças, 1645

Abertura da casa: 19h30 | 20h30: Os Brutos | 21h30: Flogging Molly

Informações gerais: [email protected]

Assessoria de Imprensa: [email protected]

Evento FB: https://www.facebook.com/events/2066618753412672

Classificação etária: 18 anos.

# Ponto de venda (sem taxa de serviço - pagamento em dinheiro):

Dr Rock: Rua Emiliano Perneta, 297 - Shopping Metropolitan - Loja 04 | (41) 3324-0669

# Venda on-line: http://www.clubedoingresso.com/floggingmolly-curitiba

# Pontos autorizados em Barueri, Belo Horizonte, Curitiba, Guarulhos, Osasco, Rio de Janeiro, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo (http://www.clubedoingresso.com/ondecomprar).

# Valores (1º lote)

Pista: R$150 (Meia entrada / Estudante | Promocional*) | R$300 (inteira)

*Doe um kilo de alimento na entrada da casa no dia do evento e pague meia entrada).

**** Para a compra de ingressos para estudantes, aposentados e professores estaduais, os mesmos devem comparecer pessoalmente portando documento na bilheteria respectiva ao show ou nos pontos de venda. Esclarecemos que a venda de meia-entrada é direta, pessoal e intransferível e está condicionada ao comparecimento do titular da carteira estudantil no ato da compra e no dia do espetáculo, munido de documento que comprove condição prevista em lei;

***** A produção do evento NÃO se responsabiliza por ingressos comprados fora do site e pontos de venda oficiais;

****** É expressamente proibida a entrada com câmeras fotográficas e filmadoras profissionais ou semi-profissionais.