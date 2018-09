Florida Cup começa em janeiro na Universal Studios

Da redação

A Florida Cup, plataforma internacional que une esporte, música e entretenimento, e o Universal Orlando Resort, anunciam a nova edição da Florida Cup Fan Fest, com o show de uma das maiores artistas do Brasil: Ivete Sangalo. O show acontecerá no Music Plaza Stage, no parque Universal Studios Florida, em 11 de janeiro de 2019. O Universal Orlando Resort, que abriga os parques temáticos Universal Studios Florida, Islands of Adventure, e o parque temático aquático Volcano Bay, receberá diversos eventos e ativações com uma grande variedade de experiências para os fãs, incluindo o Florida Cup Fan Fest. Os Pacotes de férias com ingressos para os jogos, acomodações em um dos hotéis do Universal Orlando Resort e a entrada nos parques temáticos já estão à venda. Famílias que comprarem pacotes de viagens da Florida Cup terão uma área especial para curtir o show. O acesso à Florida Cup Fan Fest e ao show de Ivete estão incluídos no ingresso ao parque temático.

Ivete Sangalo é uma das artistas mais queridas e consagradas do Brasil. Três vezes vencedora do Grammy Latino, a artista é reconhecida mundialmente e já vendeu mais de 17 milhões de álbuns em sua carreira.”Estamos muito felizes em receber um ícone internacional como a Ivete para o nosso evento”, disse o CEO da Florida Cup, Ricardo Villar. “Os fãs já podem fazer o seu pacote para prestigiar a artista, desfrutar um futebol de primeira linha - Ajax e São Paulo já estão confirmados - bem como curtir toda a diversão e emoção no Universal Orlando Resort”.

“Nossa parceria com a Florida Cup no ano passado foi um grande sucesso, e continuaremos construindo essa parceria em 2019”, disse Marcos Barros, Vice-Presidente de Vendas Internacionais da Universal Orlando - América Latina. “Poder levar o entretenimento e as experiências de férias a um nível superior estão no centro do que fazemos e, junto com a Florida Cup, estamos ansiosos para proporcionar aos nossos visitantes internacionais uma experiência como nenhuma outra”.

Além da Fan Fest, os convidados também poderão participar da corrida Florida Cup 5K no Universal Orlando, no dia 13 de janeiro de 2019. A corrida, que levará os corredores pelos parques Universal Studios Florida e Islands of Adventure, é exclusiva para os hóspedes que comprarem um Pacote de férias Florida Cup & Universal Orlando. Para informações e reservas de pacotes de viagens, consulte seu agente de viagem preferido.

Os detalhes adicionais do evento serão anunciados nas próximas semanas, incluindo novas equipes, datas de eventos, programação de jogos e muito mais. Mais informações no site www.floridacup.com