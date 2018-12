Flu e América fazem jogo dramático no Maracanã

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fluminense e América de Minas fazem um jogo dramático no Maracanã, às 17h deste domingo, no encerramento do Campeonato Brasileiro. Ambos correm risco de queda para a segunda divisão.

A situação do time mineiro é pior, já que começa a rodada entre os quatro últimos. Mas com uma vitória passaria a equipe carioca na tabela de classificação e escaparia da degola.

Mesmo perdendo, porém, o Fluminense ainda tem chances de se livrar da Série B. Mas precisará torcer por tropeços de Vasco e Chapecoense, que jogam no mesmo horário.

O clima não está nada bom nas Laranjeiras. Houve invasão de torcedores no treino desta sexta, que assustou o técnico interino Fábio Moreno. Marcelo Oliveira foi demitido após a eliminação na semifinal da Copa Sul-Americana, no meio de semana.

E o Fluminense vem numa descendente impressionante no Nacional. Não vence nem faz gols há sete partidas. Na última vez que ganhou e marcou no Brasileiro foi em 21 de outubro, quando derrotou o Atlético-MG por 1 a 0, no Engenhão.

O interino disse em coletiva de imprensa que não deve promover mudanças drásticas na escalação. A tendência é a de que não atue com três zagueiros.

Apesar de ter treinado com o grupo, Airton deve ficar no banco de reservas. Ibañez e Gilberto apenas correram no campo nesta sexta. Ainda não estão em condições de voltar ao time. E o lateral-direito Léo está suspenso.

Já o América não terá o zagueiro titular Messias, que saiu machucado do treino da última quinta

O técnico Givanildo Oliveira confirmou o meia Matheusinho como opção para o setor ofensivo. Mesmo com dores no joelho direito, causadas por uma tendinite, ele está garantido.

FLUMINENSE

Júlio César; Igor Julião, Gum, Digão e Ayrton Lucas; Richard, Jadson, Sornoza e Marcos Junior (Junior Dutra); Everaldo e Luciano. T.: Fábio Moreno (interino)

AMÉRICA-MG

João Ricardo, Norberto, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos; Zé Ricardo e Juninho; Luan, Matheusinho e Marquinhos; Rafael Moura. T.: Givanildo Oliveira

Estádio: Maracanã

Horário: 17h de domingo

Juiz: Rafael Traci (PR)