Fluminense acerta a contratação do centroavante Kayke, ex-Paraná Clube

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense ganhou um reforço para o ataque. O centroavante Kayke, que estava no Bahia, foi contratado por empréstimo até o fim deste ano.

O jogador, de 30 anos de idade, pertence ao Yokohama Marinos, do Japão, e não vinha tendo muitas oportunidades no Bahia. Edigar Junio e Gilberto são os dois atacantes titulares do time tricolor.

"Estou muito empolgado com mais uma oportunidade gigante na minha carreira. Será um privilégio vestir as cores do Fluminense e vamos fazer de tudo para, no final do ano, estarmos comemorando títulos", afirmou Kayke, que será apresentado nesta sexta (17).

Antes de jogar no Bahia, Kayke ficou um ano completo no Santos, com 9 gols em 42 jogos. Ele atuou pelo Paraná Clube na Série B de 2013 — disputou 16 jogos e marcou três gols. Na época, atuava como extremo (meia-atacante pelo lado do campo). Sua melhor fase foi em 2015, pelo ABC, com 18 gols em 34 partidas.