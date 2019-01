Fluminense anuncia contratação de Caio Henrique, do Atlético de Madrid

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense anunciou a contratação do meia Caio Henrique, 21, que atuou por empréstimo pelo Paraná no Campeonato Brasileiro de 2018. Ele pertence ao Atlético de Madrid e foi liberação pelos espanhóis para assinar contrato por um ano com o clube tricolor.

Os moldes do vínculo com os cariocas serão os mesmos que com os paranaenses. Ou seja, também no formato de empréstimo. O reforço para o setor era visto como prioritário após a saída de Sornoza, que se transferiu para o Corinthians.

Caio Henrique foi revelado pelo Santos e foi comprado pelo Atlético de Madrid ainda para a categoria sub-20, pela qual chegou à seleção brasileira. No Paraná, disputou 27 partidas e fez três gols.

Além da nova contratação, o Flu se reforçou com Bruno Silva, Matheus Ferraz, Mateus Gonçalves, Ezequiel e Agenor. O colombiano Yoni González já foi confirmado, mas ainda não foi apresentado.