Fluminense anuncia Everaldo, destaque do São Bento na Série B

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A contratação foi fechada durante a semana, mas apenas nesta sexta-feira (20), o Fluminense anunciou a chegada de Everaldo como mais um reforço para o setor ofensivo. O atacante validou compromisso até o final do Campeonato Carioca de 2019.

Ele estava no São Bento e vinha sendo um dos destaques do clube na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro. Aos 24 anos, o atacante tem a característica de atuar pelos lados do campo, principalmente na ponta esquerda.

"Todo atleta sonha em jogar aqui, estou muito lisonjeado. Jogar no Maracanã é um sonho que eu tinha e vou conseguir realizar. O torcedor pode esperar muita garra e determinação quando eu estiver em campo", disse Everaldo.

Revelado pelo América-PE, o atacante passou por times do interior, como Mogi Mirim-SP, Boa Esporte-MG e Velo Clube-SP, até chegar ao São Bento-SP. Além dele, Júnior Dutra e Luciano chegaram para o ataque tricolor.