Fluminense chega a acordo com Sevilla e acerta a contratação de Ganso

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após dias de negociação, o Sevilla aceitou a oferta e liberou Ganso para o Fluminense. O acordo é de cinco anos. As tratativas já estavam adiantadas, mas faltava definir exatamente os percentuais a serem pagos pelas partes em relação aos vencimentos do camisa 10, que ganha cerca de R$ 1,2 milhão no clube espanhol.

Para vir ao Flu, Ganso teve de reduzir um pouco a sua perspectiva salarial, visto que o Tricolor não poderia ultrapassar muito a sua média mensal por jogador, que é de R$ 150 mil. Pelo ex-santista, no entanto, o Flu se dispôs a esticar um pouco a corda.

O nome de Ganso chegou aos ouvidos do técnico Fernando Diniz, que acatou imediatamente a ideia. A partir daí, o diretor Paulo Angioni sentou à mesa para negociar. Em busca de protagonismo, o jogador será recepcionado de forma calorosa por grande parte da torcida, que demonstrou apoio à contratação desde que a notícia veio à tona. Até mesmo um funk foi criado em homenagem ao atleta com provocações ao Flamengo.

Desde que manifestou seu interesse no jogador, o Flu travou uma espécie de jogo de xadrez com o Sevilla, clube espanhol que detinha os direitos do apoiador. A princípio, os dirigentes do da equipe da Andaluzia tratavam o Tricolor como a opção menos interessante, visto que um negócio para a Europa seria o cenário ideal.

tempo passou, as propostas não chegaram e a janela de transferências fechou. Sem negócio no Velho Continente, o Flu, que adotou a paciência como tática, surgiu como a alternativa.

Mesmo que Ganso ainda não tenha pisado no clube, o camisa 10 já dominava as rodas de conversas entre os tricolores e o tema sequer causou constrangimento a Diniz, que deu o tom do namoro entre as partes.

"O desejo do Fluminense, o meu em particular e o do Ganso é de que consigamos reunir nossas forças no clube para fazer uma temporada muito boa", disse.

Agora tricolor, o apoiador volta ao Brasil após passar sem sucesso pelos dois clubes europeus. No Brasil, ele já havia defendido Santos e São Paulo. O clima nas Laranjeiras é de euforia pelo acordo, e a ideia é que ele seja apresentado aos torcedores com festa no Maracanã antes da semifinal da Taça Guanabara.