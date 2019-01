Fluminense chega a prejuízo de mais de R$ 840 mil em três jogos do Carioca

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O que era para ser uma receita fundamental para os cofres do Fluminense virou uma enorme dor de cabeça para o clube, que soma prejuízo milionário em apenas três jogos como mandante no Carioca.

"Dono" das partidas contra Volta Redonda, Portuguesa e Madureira, o clube somou débitos que chegam a R$ 845,8 mil. Contra o Tricolor suburbano, apenas 5.210 pessoas pagaram ingresso e o rombo foi de R$ 297.959 mil.

O Maracanã e o clube alega que receitas oriundas de bar, por exemplo, não são lançadas no borderô. Sem esses números, o registro "definitivo" fica por conta dos documentos oficiais da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), que disponibiliza os borderôs em seu site.

Sem um outro plano a curto prazo em mente, os tricolores seguirão mandando suas partidas no Maracanã, e a esperança é que a situação melhore à medida que o Carioca avance para as fases decisivas.

Após a vitória por 4 a 0 para o Madureira, o Flu se reapresenta na tarde desta quinta. O próximo desafio do time de Fernando Diniz será contra o Vasco, no sábado, às 19h, no Mané Garrincha.