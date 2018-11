Fluminense decide em casa vaga na final da Copa Sul-Americana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Conmebol confirmou nesta sexta-feira (2) as datas e horários dos duelos semifinais entre Atlético-PR e Fluminense pela Copa Sul-Americana. Os brasileiros se enfrentam em busca por uma vaga na final continental contra um adversário colombiano, que sairá no duelo entre Santa Fé e Junior Barranquilla, também com horários e datas confirmadas.

Atlético-PR e Fluminense buscam seu primeiro título continental. O Atlético foi vice-campeão da Libertadores em 2005 diante do São Paulo e semifinalista da Sul-Americana em 2006, eliminado nas semifinais pelo mexicano Pachuca. Já o Fluminense perdeu duas decisões para a equatoriana LDU: em 2008, na Libertadores e em 2009 na Sul-Americana.

Os brasileiros decidem o finalista antes dos colombianos. Confira as datas com horário de Brasília:

7 de novembro – 21h45 – Atlético-PR x Fluminense – Arena da Baixada, Curitiba-PR

8 de novembro – 19h45 – Santa Fé x Junior Barranquilla – El Campín, Bogotá

28 de novembro – 21h45 – Fluminense x Atlético-PR – Maracanã, Rio de Janeiro-RJ

29 de novembro – 19h45 – Junior Barranquilla x Santa Fé – Estádio Metropolitano, Baranquilla