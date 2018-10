Fluminense e Atlético-MG se enfrentam com foco no G-6

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fluminense e Atlético-MG fazem neste domingo, às 16h, no Rio de Janeiro, um duelo decisivo na disputa por uma vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro. Cada um tem seu foco. O tricolor carioca precisa vencer para manter a esperança de alcançar o sexto lugar, ocupado justamente pelo rival desta rodada. Já o alvinegro de Minas Gerais depende dos três pontos para manter uma distância segura dentro do G6 e evitar a aproximação do Santos.

A vitória leva o Flu a 40 pontos, seis a menos que o Atlético-MG, mas ainda viável de ser revertida. A derrota não só tornaria a classificação improvável como manteria o time numa distância arriscada da zona do rebaixamento. Por isso, o técnico Marcelo Oliveira não hesitou em confirmar o meia Sornoza entre os titulares, mesmo não participando de vários treinamentos. O atleta estava servindo a seleção do Equador e retornou na noite de quarta.

"Sornoza está confirmado. Ele vai jogar. É um jogador que confiamos, é importante, principalmente para esse tipo de jogo em casa, que precisamos atacar mais. É experiente, de seleção, pode resolver o jogo em uma jogada de habilidade, em um chute de fora da área e é também o jogador da bola parada", afirmou.

No Atlético-MG, a novidade é a reestreia do técnico Levir Culpi, em sua quinta passagem pelo clube. O comandante diz se sentir em casa na Cidade do Galo.

"Eu me sinto muito bem e forte aqui no Atlético. Aceitei o desafio porque penso que posso ser ainda mais feliz do que fui. Pelo que observei na fisionomia dos jogadores, a gente vai dar 100% e isso pode nos levar a grandes resultados”, declarou.

Em campo, Culpi poderá contar com o retorno de Yimmi Chará, ausência na partida contra o América-MG por estar servindo à Seleção Colombiana. Zé Welison, com uma lesão no joelho confirmada, passou por uma artroscopia e é desfalque certo.

FLUMINENSE

Julio Cesar; Ibanez, Gum, Digão; Léo, Richard, Jadson, Sornoza, Ayrton Lucas; Everaldo, Luciano. T.: Marcelo Oliveira

ATLÉTICO-MG

Victor; Emerson, Maidana, Gabriel, Fábio Santos; Adilson, Elias, Chará, Cazares, Luan; Ricardo Oliveira. T.: Levir Culpi

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)