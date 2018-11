Fluminense encara o bom momento do Sport no Maracanã

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense está concentrado na Copa Sul-Americana nesta reta final de temporada, mas não pode se descuidar do Campeonato Brasileiro. Por isso, o time tricolor precisa se recuperar neste domingo, às 19h, no Maracanã, diante do bom momento que vive o Sport.

Vindo de duas derrotas seguidas, o Fluminense estacionou nos 40 pontos e começou a 33ª rodada seis pontos à frente da zona de rebaixamento. Um novo tropeço pode deixar a equipe dirigida por Marcelo Oliveira em alerta contra o risco de rebaixamento.

Além dos tropeços seguidos contra Santos e Vasco no Brasileirão, o Fluminense não foi bem na partida de ida da semifinal da Sul-Americana. Na última quarta-feira, o time tricolor perdeu por 2 a 0 para o Atlético-PR e precisará de uma reviravolta no dia 28 para se classificar.

Para essa partida, o treinador não poderá contar com o zagueiro Ibañez e o meio-campista Sornoza, suspensos. Além disso, o lateral Gilberto segue entregue ao departamento médico.

O Sport, por sua vez, está em boa fase no Brasileirão. A equipe pernambucano venceu as últimas três partidas e ganhou 12 dos últimos 15 pontos disputados. Com essa sequência, deixou a zona de rebaixamento e abriu dois pontos de vantagem para o grupo dos quatro últimos colocados ao início da rodada.

FLUMINENSE

Júlio César; Gum, Paulo Ricardo, Digão; Léo, Richard, Jadson, Daniel, Ayrton Lucas; Everaldo, Luciano. T.: Marcelo Oliveira

SPORT

Mailson; Cláudio Winck, Ernando, Adryelson, Raul Prata; Marcão, Jair, Michel Bastos; Gabriel, Mateus Gonçalves, Hernane. T.: Milton Mendes

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Horário: 19h deste domingo

Juiz: Flavio Rodrigues de Souza (SP)