Fluminense estuda a contratação de goleiro do Paraná Clube

Silvio Rauth Filho

O Fluminense estuda a contratação do goleiro Richard, 27 anos, do Paraná Clube. O clube carioca teve a saída do uruguaio De Amores e vive indefinições sobre as situações de Júlio César e Rodolfo. Com isso, saiu ao mercado atrás de um goleiro.

Richard tem contrato com o Paraná até 2020. A tendência é que o clube paranaense exija um valor próximo ao da multa rescisória para a negociação. O valor dessa multa não é divulgado pelos clubes.

Nas principais estatísticas, o titular do Fluminense, Julio Cesar, teve desempenho superior ao de Richard no Brasileirão 2018. Julio Cesar defendeu 72% das finalizações e foi eficiente em100% das saídas do gol. Já Richard defendeu 65% dos arremates e ficou com a bola em 88% das saídas do gol. Nos pênaltis, o goleiro do Paraná não parou nenhuma das seis cobranças contra ele. O goleiro do time carioca salvou uma das cinco penalidades contra ele. Richard sofreu 1,6 gol por jogo e Julio Cesar, 1,1. Os dados são do site Sofascore.

Richard chegou ao Paraná Clube em 2017 e conquistou o acesso da Série B para a primeira divisão no ano passado. Foi revelado na base do São Paulo e rodou por União São João, América-SP, Paulista, Rio Claro, Operário-PR e Água Santa.