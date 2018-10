Fluminense goleia Paraná e cria "gordura" em luta contra degola

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense não teve dificuldade para vencer o Paraná por 4 a 0 nesta segunda-feira (8), no Maracanã. O triunfo só foi possível porque Jadson esteve em noite inspiradíssima e marcou dois golaços -Richard e Luciano completaram o placar. O Tricolor demorou a furar a retranca do adversário, mas, após o primeiro gol, o jogo se desenhou de maneira tranquila para os donos da casa.

O resultado é fundamental para o Fluminense respirar aliviado na luta contra o rebaixamento. O time chegou aos 37 pontos, pula para a oitava posição e abre sete pontos de diferença para o Vasco, primeiro time do Z4 e que encara o Botafogo nesta terça. O Tricolor volta a campo no domingo, quando medirá forças com o Flamengo, no Maracanã.

O Paraná, por sua vez, fica em situação cada vez mais complicada. O time soma apenas 17 pontos após 28 jogos no Brasileiro e está praticamente rebaixado para a Série B. O time encara o Bahia, no sábado, em Salvador.

Jadson foi o destaque do triunfo tricolor. Sem Sornoza, os volantes tiveram papel fundamental na armação das jogadas, e Jadson não se omitiu. Pelo contrário. Chamou a responsabilidade quando a partida estava difícil e marcou dois golaços.

Mal na partida, o Fluminense contou com a sorte para abrir o placar. Everaldo puxou contra-ataque pela esquerda e chutou muito mal. A bola bateu na zaga e sobrou para Marcos Jr, que só ajeitou. De primeira, Jadson mostrou extrema categoria para acertar o ângulo de Richard e abrir o placar.

Após o primeiro gol, o Fluminense cresceu em campo e mostrava mais tranquilidade com a bola nos pés. Com paciência, não demorou a ampliar. Richard teve espaço e avançou até ganhar confiança para o chute. A bola desviou no caminho e matou o goleiro Richard: 2 a 0.

A cada minuto uma goleada fazia cada vez mais sentido. E ela só não ocorreu ainda no primeiro tempo porque Richard fez duas grandes defesas e segurou o placar em 2 a 0. Luciano e Digão cabecearam livre de marcação, mas pararam no goleiro adversário.

Os gols perdidos no fim do primeiro tempo foram não fizeram falta, mas deixaram os jogadores ligados. E o Flu precisou de alguns minutos para chegar ao terceiro. Jadson mostrou que hoje era o seu dia e marcou mais um golaço. o volante recebeu passe de Everaldo e finalizou com categoria: 3 a 0

Luciano não fez boa partida diante do Paraná, mas conseguiu deixar sua marca. O atacante esteve apagado durante a partida, mas teve boa oportunidade no fim do duelo. Ele recebeu na entrada da área, girou e fuzilou de perna esquerda. Sem chance para Richard: 4 a 0.

FLUMINENSE

Julio César; Ibañez (Paulo Ricardo), Gum, Digão; Léo, Richard, Jadson, Ayrton Lucas; Marcos Jr (Danielzinho), Everaldo (Marcos Calazans), Luciano. T.: Marcelo Oliveira

PARANÁ

Richard; Leandro Vilela, René, Rayan, Mansur; Torito (Jhony), Alex Santana, Deivid (Andrey), Juninho (Caio Henrique); Silvinho, Ortigoza. T.: Claudinei Oliveira

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Juiz: Marcelo Aparecido de Souza (SP)

Cartões amarelo: Mansur e Jhony (Paraná); Léo (Fluminense)

Gols: Jadson, aos 34min do primeiro tempo e aos 2min do segundo tempo, Richard, aos 40min do primeiro tempo, e Luciano, aos 39min do segundo tempo